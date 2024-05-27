Кадыров: Чечня готова расширять сотрудничество с Узбекистаном

Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе российской делегации.
«Мы готовы расширять сотрудничество с Узбекистаном. На межрегиональном уровне мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма и инвестиционной деятельности», — заявил в своем telegram-канале Кадыров.
Глава Чечни добавил, что в прошлом году зампред правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан. У нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым.
Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый двухдневный визит в Узбекистан. Там он в понедельник провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран.
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