Кадыров: Чечня готова расширять сотрудничество с Узбекистаном

28 мая 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Кадыров выразил уверенность, что ЧР наладит сотрудничество с Узбекистаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе российской делегации. «Мы готовы расширять сотрудничество с Узбекистаном. На межрегиональном уровне мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма и инвестиционной деятельности», — заявил в своем telegram-канале Кадыров. Глава Чечни добавил, что в прошлом году зампред правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан. У нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым. Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый двухдневный визит в Узбекистан. Там он в понедельник провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в Узбекистане в составе российской делегации. «Мы готовы расширять сотрудничество с Узбекистаном. На межрегиональном уровне мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма и инвестиционной деятельности», — заявил в своем telegram-канале Кадыров. Глава Чечни добавил, что в прошлом году зампред правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан. У нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым. Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый двухдневный визит в Узбекистан. Там он в понедельник провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран.