Путин назвал россиянам места для обязательного посещения в Узбекистане

Путин посоветовал россиянам побывать в Парке Победы в Ташкенте

27 мая 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Путин отметил активную посещаемость гражданами РФ Бухары, Хивы и Самарканда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин порекомендовал россиянам посетить Парк Победы в Ташкенте, Узбекистан. Также, по его словам, граждане активно посещают культурные и исторические центры республики. «Мы сейчас только посетили Парк Победы, я и туристам нашим рекомендую там побывать, когда они будут посещать Узбекистан и Ташкент», — заявил Путин на Совете регионов России и Узбекистана. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Новость по теме Путин и Мирзиеев провели переговоры в Узбекистане: о чем говорили лидеры стран Также глава РФ отметил хорошую посещаемость россиянами узбекских исторических и культурных центров. Среди них Бухара, Хива и Самарканд. Кроме того, Путин добавил, что в 2023 году туристический поток между Узбекистаном и Россией вырос в двукратном размере и составил 1,2 млн поездок. Парк Победы был торжественно открыт 9 мая 2020 года в Узбекистане, символизируя 75-ю годовщину со дня Победы. В центре комплекса расположен рукотворный курган, на вершине которого установлена скульптурная композиция «Вечный подвиг». Внутри кургана находится Музей славы, экспозиции которого повествуют о значимом вкладе Узбекистана в победу над фашизмом. Парк украшен черно-белыми портретами ветеранов, и посетители могут узнать о героических деяниях этих людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал россиянам посетить Парк Победы в Ташкенте, Узбекистан. Также, по его словам, граждане активно посещают культурные и исторические центры республики. «Мы сейчас только посетили Парк Победы, я и туристам нашим рекомендую там побывать, когда они будут посещать Узбекистан и Ташкент», — заявил Путин на Совете регионов России и Узбекистана. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также глава РФ отметил хорошую посещаемость россиянами узбекских исторических и культурных центров. Среди них Бухара, Хива и Самарканд. Кроме того, Путин добавил, что в 2023 году туристический поток между Узбекистаном и Россией вырос в двукратном размере и составил 1,2 млн поездок. Парк Победы был торжественно открыт 9 мая 2020 года в Узбекистане, символизируя 75-ю годовщину со дня Победы. В центре комплекса расположен рукотворный курган, на вершине которого установлена скульптурная композиция «Вечный подвиг». Внутри кургана находится Музей славы, экспозиции которого повествуют о значимом вкладе Узбекистана в победу над фашизмом. Парк украшен черно-белыми портретами ветеранов, и посетители могут узнать о героических деяниях этих людей.