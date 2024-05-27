Путин назвал россиянам места для обязательного посещения в Узбекистане

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал россиянам посетить Парк Победы в Ташкенте, Узбекистан. Также, по его словам, граждане активно посещают культурные и исторические центры республики.
«Мы сейчас только посетили Парк Победы, я и туристам нашим рекомендую там побывать, когда они будут посещать Узбекистан и Ташкент», — заявил Путин на Совете регионов России и Узбекистана. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
Также глава РФ отметил хорошую посещаемость россиянами узбекских исторических и культурных центров. Среди них Бухара, Хива и Самарканд. Кроме того, Путин добавил, что в 2023 году туристический поток между Узбекистаном и Россией вырос в двукратном размере и составил 1,2 млн поездок.
Парк Победы был торжественно открыт 9 мая 2020 года в Узбекистане, символизируя 75-ю годовщину со дня Победы. В центре комплекса расположен рукотворный курган, на вершине которого установлена скульптурная композиция «Вечный подвиг». Внутри кургана находится Музей славы, экспозиции которого повествуют о значимом вкладе Узбекистана в победу над фашизмом. Парк украшен черно-белыми портретами ветеранов, и посетители могут узнать о героических деяниях этих людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.