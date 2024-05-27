Путин назвал россиянам места для обязательного посещения в Узбекистане

Путин посоветовал россиянам побывать в Парке Победы в Ташкенте
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин отметил активную посещаемость гражданами РФ Бухары, Хивы и Самарканда Фото:

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал россиянам посетить Парк Победы в Ташкенте, Узбекистан. Также, по его словам, граждане активно посещают культурные и исторические центры республики.

«Мы сейчас только посетили Парк Победы, я и туристам нашим рекомендую там побывать, когда они будут посещать Узбекистан и Ташкент», — заявил Путин на Совете регионов России и Узбекистана. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

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Также глава РФ отметил хорошую посещаемость россиянами узбекских исторических и культурных центров. Среди них Бухара, Хива и Самарканд. Кроме того, Путин добавил, что в 2023 году туристический поток между Узбекистаном и Россией вырос в двукратном размере и составил 1,2 млн поездок.

Парк Победы был торжественно открыт 9 мая 2020 года в Узбекистане, символизируя 75-ю годовщину со дня Победы. В центре комплекса расположен рукотворный курган, на вершине которого установлена скульптурная композиция «Вечный подвиг». Внутри кургана находится Музей славы, экспозиции которого повествуют о значимом вкладе Узбекистана в победу над фашизмом. Парк украшен черно-белыми портретами ветеранов, и посетители могут узнать о героических деяниях этих людей.

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Президент РФ Владимир Путин порекомендовал россиянам посетить Парк Победы в Ташкенте, Узбекистан. Также, по его словам, граждане активно посещают культурные и исторические центры республики. «Мы сейчас только посетили Парк Победы, я и туристам нашим рекомендую там побывать, когда они будут посещать Узбекистан и Ташкент», — заявил Путин на Совете регионов России и Узбекистана. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также глава РФ отметил хорошую посещаемость россиянами узбекских исторических и культурных центров. Среди них Бухара, Хива и Самарканд. Кроме того, Путин добавил, что в 2023 году туристический поток между Узбекистаном и Россией вырос в двукратном размере и составил 1,2 млн поездок. Парк Победы был торжественно открыт 9 мая 2020 года в Узбекистане, символизируя 75-ю годовщину со дня Победы. В центре комплекса расположен рукотворный курган, на вершине которого установлена скульптурная композиция «Вечный подвиг». Внутри кургана находится Музей славы, экспозиции которого повествуют о значимом вкладе Узбекистана в победу над фашизмом. Парк украшен черно-белыми портретами ветеранов, и посетители могут узнать о героических деяниях этих людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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