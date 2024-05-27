27 мая 2024

Минобороны Украины готовится принять французских инструкторов в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский подписал документы, допускающие французских инструкторов в учебные центры на Украине Фото:
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Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский подписал документы, которые разрешают допуск французских военных инструкторов в учебные центры в зоне СВО. Об этом заявили в Минобороны страны.

«Начиная с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что документы подписаны сейчас для того, чтобы «не тратить время на согласование бюрократических моментов». При этом, дискуссии о размещении инструкторов продолжаются до сих пор.

В Минобороны Франции заявили, что вопрос об отправке военных инструкторов на Украину для обучения солдат ВСУ еще прорабатывается. Они уточнили, что это так затягивается для понимания точных потребностей Киева, передает RT.

Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Он отметил, что верит в решимость французской стороны в побуждении других союзников в плане присоединения к этой инициативе.

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Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский подписал документы, которые разрешают допуск французских военных инструкторов в учебные центры в зоне СВО. Об этом заявили в Минобороны страны. «Начиная с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что документы подписаны сейчас для того, чтобы «не тратить время на согласование бюрократических моментов». При этом, дискуссии о размещении инструкторов продолжаются до сих пор. В Минобороны Франции заявили, что вопрос об отправке военных инструкторов на Украину для обучения солдат ВСУ еще прорабатывается. Они уточнили, что это так затягивается для понимания точных потребностей Киева, передает RT. Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Он отметил, что верит в решимость французской стороны в побуждении других союзников в плане присоединения к этой инициативе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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