Сырский с радостью примет французских инструкторов в зону СВО

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский подписал документы о въезде на Украину французских инструкторов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Главнокомандующий уже подписал соответствующие документы.

«Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что документы о посещении французскими инструкторами учебных центров Украины уже подписаны.

Также Сырский отметил, что верит в решимость французской стороны в побуждении других союзников в плане присоединения к этой инициативе. Главком ВСУ выразил благодарность Лекорню за поддержку и военную помощь стране.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о давлении, оказываемом на Грузию со стороны некоторых стран, касательно отправки военнослужащих в Киев. По его словам, призывы к таким действиям поступали как открыто, так и в более закрытом формате. Также он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не направляла своих военных на Украину официально.

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Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Главнокомандующий уже подписал соответствующие документы. «Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что документы о посещении французскими инструкторами учебных центров Украины уже подписаны. Также Сырский отметил, что верит в решимость французской стороны в побуждении других союзников в плане присоединения к этой инициативе. Главком ВСУ выразил благодарность Лекорню за поддержку и военную помощь стране. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о давлении, оказываемом на Грузию со стороны некоторых стран, касательно отправки военнослужащих в Киев. По его словам, призывы к таким действиям поступали как открыто, так и в более закрытом формате. Также он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не направляла своих военных на Украину официально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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