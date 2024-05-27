Сырский с радостью примет французских инструкторов в зону СВО

27 мая 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Сырский подписал документы о въезде на Украину французских инструкторов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Главнокомандующий уже подписал соответствующие документы. «Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что документы о посещении французскими инструкторами учебных центров Украины уже подписаны. Также Сырский отметил, что верит в решимость французской стороны в побуждении других союзников в плане присоединения к этой инициативе. Главком ВСУ выразил благодарность Лекорню за поддержку и военную помощь стране. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о давлении, оказываемом на Грузию со стороны некоторых стран, касательно отправки военнослужащих в Киев. По его словам, призывы к таким действиям поступали как открыто, так и в более закрытом формате. Также он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не направляла своих военных на Украину официально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел видеовстречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню и с радостью примет французских инструкторов для обучения военных Украины. Главнокомандующий уже подписал соответствующие документы. «Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что документы о посещении французскими инструкторами учебных центров Украины уже подписаны. Также Сырский отметил, что верит в решимость французской стороны в побуждении других союзников в плане присоединения к этой инициативе. Главком ВСУ выразил благодарность Лекорню за поддержку и военную помощь стране. Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о давлении, оказываемом на Грузию со стороны некоторых стран, касательно отправки военнослужащих в Киев. По его словам, призывы к таким действиям поступали как открыто, так и в более закрытом формате. Также он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не направляла своих военных на Украину официально.