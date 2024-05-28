Семь вузов получили предостережения из-за экзамена по русскому для иностранцев

28 мая 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Признаки нарушений были выявлены в СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семь вузов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Среди вузов — СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена. «Основанием для этого стали сведения от региональных управлений МВД. Признаки нарушений были обнаружены у Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена, УУНИТ, Псковского и Томского госуниверситетов», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на представителей ведомства. В апреле такие предостережения получили пять вузов, напоминает RT. Hектор Института русского языка имени Пушкина была уволена из-за нарушений. Речь идет о Наталье Трухановской. Официальной причиной отстранения от должности стали проблемы с контролем за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Новым ректором стал Никита Гусев. Ранее он был проректором в МГУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь вузов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Среди вузов — СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена. «Основанием для этого стали сведения от региональных управлений МВД. Признаки нарушений были обнаружены у Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена, УУНИТ, Псковского и Томского госуниверситетов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на представителей ведомства. В апреле такие предостережения получили пять вузов, напоминает RT. Hектор Института русского языка имени Пушкина была уволена из-за нарушений. Речь идет о Наталье Трухановской. Официальной причиной отстранения от должности стали проблемы с контролем за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Новым ректором стал Никита Гусев. Ранее он был проректором в МГУ.