Семь вузов получили предостережения из-за экзамена по русскому для иностранцев

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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Признаки нарушений были выявлены в СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена Фото:

Семь вузов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Среди вузов — СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена.

«Основанием для этого стали сведения от региональных управлений МВД. Признаки нарушений были обнаружены у Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена, УУНИТ, Псковского и Томского госуниверситетов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на представителей ведомства.

В апреле такие предостережения получили пять вузов, напоминает RT. Hектор Института русского языка имени Пушкина была уволена из-за нарушений. Речь идет о Наталье Трухановской. Официальной причиной отстранения от должности стали проблемы с контролем за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Новым ректором стал Никита Гусев. Ранее он был проректором в МГУ.

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Семь вузов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Среди вузов — СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена. «Основанием для этого стали сведения от региональных управлений МВД. Признаки нарушений были обнаружены у Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена, УУНИТ, Псковского и Томского госуниверситетов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на представителей ведомства. В апреле такие предостережения получили пять вузов, напоминает RT. Hектор Института русского языка имени Пушкина была уволена из-за нарушений. Речь идет о Наталье Трухановской. Официальной причиной отстранения от должности стали проблемы с контролем за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Новым ректором стал Никита Гусев. Ранее он был проректором в МГУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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