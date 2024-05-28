Глава Венесуэлы назвал виновных в конфликте РФ и Украины

Мадуро: США и ЕС виноваты в срыве переговоров между Россией и Украиной
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Николас Мадуро считает, что США и Европа сорвали переговоры между РФ и Украиной
Николас Мадуро считает, что США и Европа сорвали переговоры между РФ и Украиной Фото:

Россия и Украина были в шаге от подписания мирного договора, соответствующий документ уже был давно сформирован. Однако США и страны ЕС помешали завершить конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. 

«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — подчеркнул Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television. Одной из причин, по мнению венесуэльского выбора, является тот факт, что США и европейские страны хотят оправдать доходы производителей вооружения за счет украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что еще в марте 2022 года, когда формировались Стамбульские соглашения, Украина согласилась подписать мирный документ. Однако в последний момент страны ЕС, в частности, Великобритания, вынудили Киев отказаться. Американские журналисты же писали, что США изначально не верили в успех переговоров.

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Россия и Украина были в шаге от подписания мирного договора, соответствующий документ уже был давно сформирован. Однако США и страны ЕС помешали завершить конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.  «Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — подчеркнул Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television. Одной из причин, по мнению венесуэльского выбора, является тот факт, что США и европейские страны хотят оправдать доходы производителей вооружения за счет украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что еще в марте 2022 года, когда формировались Стамбульские соглашения, Украина согласилась подписать мирный документ. Однако в последний момент страны ЕС, в частности, Великобритания, вынудили Киев отказаться. Американские журналисты же писали, что США изначально не верили в успех переговоров.
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