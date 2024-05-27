27 мая 2024

В ХМАО пост мэра, которая ушла в отставку, прочат ее первому заму

Власти ХМАО рассматривают кандидатуру первого вице-мэра на пост главы Радужного
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские политэлиты гадают, кто займет кресло мэра Радужного
Югорские политэлиты гадают, кто займет кресло мэра Радужного Фото:

Пост ушедшей в отставку главы Радужного Натальи Гулиной прочат ее первому заму. Источники URA.RU в политическом истеблишменте полагают, что Сергей Жестовский был переведен из Лянтора именно с перспективой дальнейшего карьерного роста.

«Кандидатура Жестовского обсуждается. Однако окончательное решение остаётся за губернатором Югры Комаровой», — отмечает инсайдер.

Оперативно получить комментарий Жестовского не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало, что глава Радужного Наталья Гулина ушла в отставку. Ей прочат должность директора департамента внутренней политики ХМАО.

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Пост ушедшей в отставку главы Радужного Натальи Гулиной прочат ее первому заму. Источники URA.RU в политическом истеблишменте полагают, что Сергей Жестовский был переведен из Лянтора именно с перспективой дальнейшего карьерного роста. «Кандидатура Жестовского обсуждается. Однако окончательное решение остаётся за губернатором Югры Комаровой», — отмечает инсайдер. Оперативно получить комментарий Жестовского не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что глава Радужного Наталья Гулина ушла в отставку. Ей прочат должность директора департамента внутренней политики ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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