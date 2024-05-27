В ХМАО пост мэра, которая ушла в отставку, прочат ее первому заму

Пост ушедшей в отставку главы Радужного Натальи Гулиной прочат ее первому заму. Источники URA.RU в политическом истеблишменте полагают, что Сергей Жестовский был переведен из Лянтора именно с перспективой дальнейшего карьерного роста.
«Кандидатура Жестовского обсуждается. Однако окончательное решение остаётся за губернатором Югры Комаровой», — отмечает инсайдер.
Оперативно получить комментарий Жестовского не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.
Ранее URA.RU писало, что глава Радужного Наталья Гулина ушла в отставку. Ей прочат должность директора департамента внутренней политики ХМАО.
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