В Минобороны отчитались о БПЛА, сбитых за ночь над Курской и белгородской областями

Минобороны: над Курской и Белгородской областями за ночь сбили три беспилотника
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Три беспилотника ВСУ были сбиты над регионами РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Три БПЛА уничтожены за ночь над Белгородской и Курской областями», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию о сбитых БПЛА передает ТАСС. Уточняется, что один дрон сбили над Курской и два — над Белгородской областью.

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В ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Три БПЛА уничтожены за ночь над Белгородской и Курской областями», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию о сбитых БПЛА передает ТАСС. Уточняется, что один дрон сбили над Курской и два — над Белгородской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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