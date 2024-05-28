В Минобороны отчитались о БПЛА, сбитых за ночь над Курской и белгородской областями

Три беспилотника ВСУ были сбиты над регионами РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Три БПЛА уничтожены за ночь над Белгородской и Курской областями», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию о сбитых БПЛА передает ТАСС. Уточняется, что один дрон сбили над Курской и два — над Белгородской областью.
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