Армия и оружие В Минобороны отчитались о БПЛА, сбитых за ночь над Курской и белгородской областями Минобороны: над Курской и Белгородской областями за ночь сбили три беспилотника 28 мая 2024 в 09:01 Размер текста - 17 + Три беспилотника ВСУ были сбиты над регионами РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Три БПЛА уничтожены за ночь над Белгородской и Курской областями», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию о сбитых БПЛА передает ТАСС. Уточняется, что один дрон сбили над Курской и два — над Белгородской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Три БПЛА уничтожены за ночь над Белгородской и Курской областями», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию о сбитых БПЛА передает ТАСС. Уточняется, что один дрон сбили над Курской и два — над Белгородской областью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям