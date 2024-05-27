Екатеринбургская блогерша гоняет без прав и танцует на эвакуаторе. Скрин

28 мая 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Девушка шестой раз не может сдать на права (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге блогерша Дарья Гроссман снимает свою езду без водительских прав и рассуждает, почему ей можно нарушать ПДД. В telegram-канале девушки также появилось видео из пробки, во время которой она забирается на эскалатор и танцует. «Еду задним ходом, чуть не [врезалась], а я без прав же. Не могу выехать из двора. Все, я выехала. Так перенервничала, у меня мандраж. Там миллиметр оставался. Мне еще чуть-чуть осталось до сдачи прав. Да, я так и не сдала на права. Я не сдаю не по вождению с ним у меня все круто, я даже на эстакаду с закрытыми глазами заезжаю. Не могу сдать билеты, потому что не нравится их учить. Я уже шесть раз туда сходила. Внутренний экзамен не могу сдать, но это не мешает мне ездить», — сказала Дарья в telegram-канале Baby__gross. Гроссман пояснила, что понимает о нарушениях ПДД, но оправдывает себя возрастом и желанием погонять. «Я понимаю, что так нельзя, я вам сказала, что так не красиво. Но вы понимаете, я человек молодой, зеленый. Погонять хочется по городу», — подчеркнула блогерша. Ранее еще одна местная блогерша решила раскрутиться, запустив кортеж из «Мерседесов» по улицам Екатеринбурга. На время съемок пробега девушка перекрывала дорогу в Академическом. Концепция ролика осталась засекречена. telegram-канал Baby__gross Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге блогерша Дарья Гроссман снимает свою езду без водительских прав и рассуждает, почему ей можно нарушать ПДД. В telegram-канале девушки также появилось видео из пробки, во время которой она забирается на эскалатор и танцует. «Еду задним ходом, чуть не [врезалась], а я без прав же. Не могу выехать из двора. Все, я выехала. Так перенервничала, у меня мандраж. Там миллиметр оставался. Мне еще чуть-чуть осталось до сдачи прав. Да, я так и не сдала на права. Я не сдаю не по вождению с ним у меня все круто, я даже на эстакаду с закрытыми глазами заезжаю. Не могу сдать билеты, потому что не нравится их учить. Я уже шесть раз туда сходила. Внутренний экзамен не могу сдать, но это не мешает мне ездить», — сказала Дарья в telegram-канале Baby__gross. Гроссман пояснила, что понимает о нарушениях ПДД, но оправдывает себя возрастом и желанием погонять. «Я понимаю, что так нельзя, я вам сказала, что так не красиво. Но вы понимаете, я человек молодой, зеленый. Погонять хочется по городу», — подчеркнула блогерша. Ранее еще одна местная блогерша решила раскрутиться, запустив кортеж из «Мерседесов» по улицам Екатеринбурга. На время съемок пробега девушка перекрывала дорогу в Академическом. Концепция ролика осталась засекречена.