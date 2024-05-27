Глава свердловской ГИБДД проверит блогершу, гонявшую без прав

Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов проконтролирует проверку блогерши Дарьи Гроссман, которая снимала свою езду без водительских прав по Екатеринбургу, а перед этим танцевала на эвакуаторе, стоявшем в пробке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Алексей Спиридонов взял на контроль проведение проверки по гражданке-блогеру, жительницы столицы Урала, публикующей в социальных сетях „аморальное“ поведение на дорогах. В настоящий момент устанавливается личность женщины и водителя», — следует из сообщения. Гроссман может попасть сразу под несколько статей.
В ГИБДД напомнили об уголовной ответственности за «получение водительских прав в подарок», который просит девушка в своем видео. «По итогам начавшейся проверки будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве.
Дарья Гроссман шестой раз не смогла сдать на права, но все равно выезжает на дорогу за рулем. Девушка объясняет свой поступок тем, что еще молодая и хочет погонять. По ее словам, самый сложный для нее экзамен по теории, ответы на которые ей не нравится учить.
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