Глава свердловской ГИБДД проверит блогершу, гонявшую без прав

28 мая 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Алексей Спиридонов взял на контроль проверку блогерши Фото: Ольга Юшкова © URA.RU Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов проконтролирует проверку блогерши Дарьи Гроссман, которая снимала свою езду без водительских прав по Екатеринбургу, а перед этим танцевала на эвакуаторе, стоявшем в пробке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Алексей Спиридонов взял на контроль проведение проверки по гражданке-блогеру, жительницы столицы Урала, публикующей в социальных сетях „аморальное“ поведение на дорогах. В настоящий момент устанавливается личность женщины и водителя», — следует из сообщения. Гроссман может попасть сразу под несколько статей. В ГИБДД напомнили об уголовной ответственности за «получение водительских прав в подарок», который просит девушка в своем видео. «По итогам начавшейся проверки будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве. Дарья Гроссман шестой раз не смогла сдать на права, но все равно выезжает на дорогу за рулем. Девушка объясняет свой поступок тем, что еще молодая и хочет погонять. По ее словам, самый сложный для нее экзамен по теории, ответы на которые ей не нравится учить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов проконтролирует проверку блогерши Дарьи Гроссман, которая снимала свою езду без водительских прав по Екатеринбургу, а перед этим танцевала на эвакуаторе, стоявшем в пробке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Алексей Спиридонов взял на контроль проведение проверки по гражданке-блогеру, жительницы столицы Урала, публикующей в социальных сетях „аморальное“ поведение на дорогах. В настоящий момент устанавливается личность женщины и водителя», — следует из сообщения. Гроссман может попасть сразу под несколько статей. В ГИБДД напомнили об уголовной ответственности за «получение водительских прав в подарок», который просит девушка в своем видео. «По итогам начавшейся проверки будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве. Дарья Гроссман шестой раз не смогла сдать на права, но все равно выезжает на дорогу за рулем. Девушка объясняет свой поступок тем, что еще молодая и хочет погонять. По ее словам, самый сложный для нее экзамен по теории, ответы на которые ей не нравится учить.