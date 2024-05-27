Штрафы для безбилетников в Екатеринбурге увеличили в 25 раз

28 мая 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Размер штрафа для тех, кто не оплатил проезд, составит 2500 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания одобрили повышение штрафов за безбилетный проезд в Екатеринбурге со 100 до 2500 рублей. Повысится размер штрафа и за провоз ручной клади сверх установленных норм. «Предлагается увеличить размер административного штрафа за безбилетный проезд до 2500 рублей со 100, за провоз ручной клади сверх установленных норм также до 2500 рублей (было 100)», — рассказал об изменениях депутат Евгений Старков. От коллег ему поступил вопрос. Евгений Зяблицев поинтересовался, будут ли и как штрафовать тех, кто просто не успел оплатить проезд. «В час-пик по-прежнему ходят битком набитые автобусы, и пассажирам, бывает, не удается в течение одной остановки рассчитаться банковской картой. Будет ли снисхождение к таким пассажирам?» — поинтересовался он. Старков оставил этот вопрос на усмотрение должностных лиц. О планах начать жестче штрафовать нарушителей мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил 5 марта — на пресс-конференции, посвященной большой транспортной реформе, которую начал его новый профильный зам Рустам Галямов (прежде отвечал только за стройки). «Неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснял глава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания одобрили повышение штрафов за безбилетный проезд в Екатеринбурге со 100 до 2500 рублей. Повысится размер штрафа и за провоз ручной клади сверх установленных норм. «Предлагается увеличить размер административного штрафа за безбилетный проезд до 2500 рублей со 100, за провоз ручной клади сверх установленных норм также до 2500 рублей (было 100)», — рассказал об изменениях депутат Евгений Старков. От коллег ему поступил вопрос. Евгений Зяблицев поинтересовался, будут ли и как штрафовать тех, кто просто не успел оплатить проезд. «В час-пик по-прежнему ходят битком набитые автобусы, и пассажирам, бывает, не удается в течение одной остановки рассчитаться банковской картой. Будет ли снисхождение к таким пассажирам?» — поинтересовался он. Старков оставил этот вопрос на усмотрение должностных лиц. О планах начать жестче штрафовать нарушителей мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил 5 марта — на пресс-конференции, посвященной большой транспортной реформе, которую начал его новый профильный зам Рустам Галямов (прежде отвечал только за стройки). «Неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснял глава.