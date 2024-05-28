В США поняли, зачем ВС РФ отводили войска от Херсона и Харькова

TAC: Россия, отводя свои войска в 2022 году, начала тактику по истощению ВСУ
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Своей передислокацией в 2022 году ВС РФ начали успешную тактику на истощение против ВСУ, передает TAC
Своей передислокацией в 2022 году ВС РФ начали успешную тактику на истощение против ВСУ, передает TAC Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Передислокация российских военных в Херсонской и Харьковской областей в 2022 году являлась заранее спланированной стратегией, которая была направлена на истощение украинских сил и уничтожение вражеской техники. Об этом сообщает The American Conservative. 

«Отход российских войск из Херсона и Харькова также соответствовало стратегии войны на истощение, которая основана на уничтожении техники, а не на захвате территории. Последнее считается важным только в контексте увеличения перспективы первого», — передают авторы материала. В качестве примера успешности данной тактики называют продвижение российских солдат в Харьковской области в настоящий момент, а также и на других территориях.

 «Темпы территориальных успехов России в последнее время значительно ускорились», — отмечают американские журналисты. Они также сравнивают американский подход к ведению конфликта с российским и называют тактику США, направленную именно на территориальный захват, неудачной.

В 2022 году ВС РФ начали передислокацию из Херсонской области. Решение было принято экс-командующим объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергеем Суровикиным при поддержке бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Отмечалось, что это поможет укрепить оборону РФ. 

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Передислокация российских военных в Херсонской и Харьковской областей в 2022 году являлась заранее спланированной стратегией, которая была направлена на истощение украинских сил и уничтожение вражеской техники. Об этом сообщает The American Conservative.  «Отход российских войск из Херсона и Харькова также соответствовало стратегии войны на истощение, которая основана на уничтожении техники, а не на захвате территории. Последнее считается важным только в контексте увеличения перспективы первого», — передают авторы материала. В качестве примера успешности данной тактики называют продвижение российских солдат в Харьковской области в настоящий момент, а также и на других территориях.  «Темпы территориальных успехов России в последнее время значительно ускорились», — отмечают американские журналисты. Они также сравнивают американский подход к ведению конфликта с российским и называют тактику США, направленную именно на территориальный захват, неудачной. В 2022 году ВС РФ начали передислокацию из Херсонской области. Решение было принято экс-командующим объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергеем Суровикиным при поддержке бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Отмечалось, что это поможет укрепить оборону РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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