Военкор заявил о планах ВСУ в годовщину отвода войск из Херсона

Военкор Ткач: Украина рискует потерять до 90% сил на Херсонском направлении

11 ноября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

ВСУ должны иметь превосходство по технике и живой силе, чтобы перейти на левый берег Днепра, сказал Василий Ткач Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рискует потерять до 90% сил и техники на херсонском направлении при попытке перейти на левый берег Днепра, где дислоцируются российские войска. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. По данным Минобороны РФ, ВСУ на херсонском направлении за неделю потеряли 505 человек при попытках высадиться на левом берегу Днепра. Также были уничтожены 18 орудий артиллерии и 15 лодок, места складирования оружия и техники. Президент Украины Владимир Зеленский при этом подчеркнул, что Киев продолжит наступление в 2024 году и что уже выбраны направления для проведения операций. Что планирует Киев Новость по теме Военкор Рожин: ВСУ перебросили более 6 тысяч бойцов под Херсон для захвата Крыма «Киев пытается произвести пиар-эффект для украинского населения, поддержать сказками, что мы высадимся сейчас на левом берегу Днепра, пойдем на Крым. Переброска техники через Днепр — это очень сложная операция. Им надо скопить огромное количество техники, при большом количестве плавсредств успеть загрузиться и при этом переправиться сможет едва ли 10%. Потери будут огромными. Закрепиться тем, кто переправится на нашем берегу Днепра, будет очень сложно. Все позиции простреливаются, артиллерия будет наносить удары, превосходство авиации на нашей стороне. У Украины есть только сила для того, чтобы более-менее спокойно сидеть в обороне. И то только до тех пор, пока Россия не начнет именно целенаправленное наступление», — сказал Василий Ткач. Будет ли Россия возвращать Херсон России пока бессмысленно предпринимать попытки перехода на правый берег реки, отметил военкор. «Превосходство должно быть многократное в технике и живой силе у того, кто попытается осуществить успешную операцию. Этого нет ни у одной из сторон. Дамба очень узкая, легко обстреливается. Это не имеет смысла», — объяснил собеседник агентства. По его словам, у ВС РФ есть другой план по наступлению. «Мне кажется, направление ударов России будут немного другое. Возможно, задействуют флот, будет десантная операция с моря для того, чтобы переправляться и идти дальше в сторону Николаева и Одессы. Когда эти планы начнут реализовываться, я не знаю, но разговоры об этом идут. Не исключено, что будут удары по другим направлениям для отвлечения сил противника, чтобы ослабла оборона. Потом будут комбинированные морские и воздушные десантные операции параллельно с этим наступлением», — подчеркнул эксперт. Какая обстановка в Херсоне Ткач добавил, что серьезных перемен на херсонском направлении нет. «Я не вижу, чтобы что-то сильно отличалось от ситуации, которая была месяц назад. Там есть склады боеприпасов, места концентрации техники и расположение живой силы противника. По ним постоянно наносят удары в случае обнаружения. Разведка наша неплохо работает. Благодаря новым беспилотникам, мы видим примерно на 30 километров в глубину фронта по линии соприкосновения. Скрыть что-то очень сложно», — заключил военный корреспондент. Экс-командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу. Передислокация завершилась 11 ноября 2022 года. Когда город заняли ВСУ, они расстреляли 39 пророссийских активистов. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью RTVI раскритиковал действие генерала. Однако, военные и, в частности, командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков объяснил, что решение о выводе российских войск из Херсона помогло защитить Крым, создать сильную линию обороны и остановить наступление ВСУ летом 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина рискует потерять до 90% сил и техники на херсонском направлении при попытке перейти на левый берег Днепра, где дислоцируются российские войска. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. По данным Минобороны РФ, ВСУ на херсонском направлении за неделю потеряли 505 человек при попытках высадиться на левом берегу Днепра. Также были уничтожены 18 орудий артиллерии и 15 лодок, места складирования оружия и техники. Президент Украины Владимир Зеленский при этом подчеркнул, что Киев продолжит наступление в 2024 году и что уже выбраны направления для проведения операций. «Киев пытается произвести пиар-эффект для украинского населения, поддержать сказками, что мы высадимся сейчас на левом берегу Днепра, пойдем на Крым. Переброска техники через Днепр — это очень сложная операция. Им надо скопить огромное количество техники, при большом количестве плавсредств успеть загрузиться и при этом переправиться сможет едва ли 10%. Потери будут огромными. Закрепиться тем, кто переправится на нашем берегу Днепра, будет очень сложно. Все позиции простреливаются, артиллерия будет наносить удары, превосходство авиации на нашей стороне. У Украины есть только сила для того, чтобы более-менее спокойно сидеть в обороне. И то только до тех пор, пока Россия не начнет именно целенаправленное наступление», — сказал Василий Ткач. России пока бессмысленно предпринимать попытки перехода на правый берег реки, отметил военкор. «Превосходство должно быть многократное в технике и живой силе у того, кто попытается осуществить успешную операцию. Этого нет ни у одной из сторон. Дамба очень узкая, легко обстреливается. Это не имеет смысла», — объяснил собеседник агентства. По его словам, у ВС РФ есть другой план по наступлению. «Мне кажется, направление ударов России будут немного другое. Возможно, задействуют флот, будет десантная операция с моря для того, чтобы переправляться и идти дальше в сторону Николаева и Одессы. Когда эти планы начнут реализовываться, я не знаю, но разговоры об этом идут. Не исключено, что будут удары по другим направлениям для отвлечения сил противника, чтобы ослабла оборона. Потом будут комбинированные морские и воздушные десантные операции параллельно с этим наступлением», — подчеркнул эксперт. Ткач добавил, что серьезных перемен на херсонском направлении нет. «Я не вижу, чтобы что-то сильно отличалось от ситуации, которая была месяц назад. Там есть склады боеприпасов, места концентрации техники и расположение живой силы противника. По ним постоянно наносят удары в случае обнаружения. Разведка наша неплохо работает. Благодаря новым беспилотникам, мы видим примерно на 30 километров в глубину фронта по линии соприкосновения. Скрыть что-то очень сложно», — заключил военный корреспондент. Экс-командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу. Передислокация завершилась 11 ноября 2022 года. Когда город заняли ВСУ, они расстреляли 39 пророссийских активистов. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью RTVI раскритиковал действие генерала. Однако, военные и, в частности, командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков объяснил, что решение о выводе российских войск из Херсона помогло защитить Крым, создать сильную линию обороны и остановить наступление ВСУ летом 2023 года.