В Екатеринбурге с 28 мая по 31 октября на время реконструкции закроют часть летнего парка «Уралмаш». Ограничения введут на территорию со стороны улицы Красных Борцов, рассказали представители парка.
«Часть парка со стороны Красных Борцов будет закрыта. Это касается обоих входов, детских площадок и Эльф парка», — следует из сообщения. Входы с улиц Кировоградская и Машиностроителей останутся открытыми, площадки и аттракционы продолжат работать.
Реконструкция пройдет в два этапа. Первую часть планируют закончить в этом году, а второй этап начнется только следующей весной. На территории появятся новые игровые площадки, зоны для родителей, тропинки, небольшой амфитеатр для детских спектаклей, а также зона с новым оборудованием для спортсменов. «Приносим извинения за временные неудобства, скоро будет красиво», — подытожили представители парка.
Подрядчиком на благоустройство парка выступил ООО «Грандстрой». Общая стоимость работ по заключенному контракту — 164,7 миллиона рублей, а экономия составила 10,5 миллиона рублей.
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