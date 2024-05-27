Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Минздрава РФ. Мужчина просит предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.
«Дмитрий вышел на одиночный пикет. Он надеется, что на их ситуация дойдет до администрации президента, и тогда ребенку дадут препарат „Рисдиплам“», — отмечает Липинская.
Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого СМА диагностировали в раннем возрасте. Родители мальчика Дмитрий и Яна активно борются за его право на лечение. Отец неоднократно участвовал в одиночных пикетах, пытаясь привлечь внимание к ситуации. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.
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