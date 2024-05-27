27 мая 2024

В Москве отец Миши Бахтина вышел на пикет и просит Путина спасти от смерти сына. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет по состоянию Миши Бахтина у здания прокуратуры Свердловской области. Екатеринбург , бахтин миша, бахтина яна
Дмитрий Бахтин просит препарат «Рисдиплам» для ребенка Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Минздрава РФ. Мужчина просит предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.

«Дмитрий вышел на одиночный пикет. Он надеется, что на их ситуация дойдет до администрации президента, и тогда ребенку дадут препарат „Рисдиплам“», — отмечает Липинская.

Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого СМА диагностировали в раннем возрасте. Родители мальчика Дмитрий и Яна активно борются за его право на лечение. Отец неоднократно участвовал в одиночных пикетах, пытаясь привлечь внимание к ситуации. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.

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Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на пикет в Москве. Дмитрий приехал к зданию Минздрава РФ. Мужчина просит предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам». Об этом журналисту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Дмитрий вышел на одиночный пикет. Он надеется, что на их ситуация дойдет до администрации президента, и тогда ребенку дадут препарат „Рисдиплам“», — отмечает Липинская. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого СМА диагностировали в раннем возрасте. Родители мальчика Дмитрий и Яна активно борются за его право на лечение. Отец неоднократно участвовал в одиночных пикетах, пытаясь привлечь внимание к ситуации. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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