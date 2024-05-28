Жители Челябинской области заключат договоры с «Газпромом» автоматически

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Куйвашев и Паслер в Североуральске, газ, счетчик, жкх
Кроме оплаты квитанции за газ по счетчику или без нужно заключить договоры на обслуживание Фото:

Договоры на внутриквартирное обслуживание газового оборудования (ВКГО) для жителей Челябинской области будут заключены автоматически после оплаты квитанции. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«В мае 2024 года „Уралэнергосбыт“ направит своим абонентам квитанцию на оплату с новой строкой „Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования“. В ней отражена 1/12 стоимости технического обслуживания ВКГО за год. Выполненный собственником платеж по данному счету будет считаться согласием на оформление договора», — уточнили URA.RU в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Челябинской области начали отключать газ в многоквартирных домах из-за отсутствия договоров на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание оборудования. Так, уже перекрыли газ жителям домов в Кунашаке и Чебаркуле.

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Договоры на внутриквартирное обслуживание газового оборудования (ВКГО) для жителей Челябинской области будут заключены автоматически после оплаты квитанции. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск». «В мае 2024 года „Уралэнергосбыт“ направит своим абонентам квитанцию на оплату с новой строкой „Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования“. В ней отражена 1/12 стоимости технического обслуживания ВКГО за год. Выполненный собственником платеж по данному счету будет считаться согласием на оформление договора», — уточнили URA.RU в пресс-службе компании. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Челябинской области начали отключать газ в многоквартирных домах из-за отсутствия договоров на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание оборудования. Так, уже перекрыли газ жителям домов в Кунашаке и Чебаркуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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