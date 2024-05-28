Жители Челябинской области заключат договоры с «Газпромом» автоматически

Договоры на внутриквартирное обслуживание газового оборудования (ВКГО) для жителей Челябинской области будут заключены автоматически после оплаты квитанции. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».
«В мае 2024 года „Уралэнергосбыт“ направит своим абонентам квитанцию на оплату с новой строкой „Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования“. В ней отражена 1/12 стоимости технического обслуживания ВКГО за год. Выполненный собственником платеж по данному счету будет считаться согласием на оформление договора», — уточнили URA.RU в пресс-службе компании.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям Челябинской области начали отключать газ в многоквартирных домах из-за отсутствия договоров на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание оборудования. Так, уже перекрыли газ жителям домов в Кунашаке и Чебаркуле.
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