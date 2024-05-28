Российские ПВО сбили украинский самолет Миг-29

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Уничтожен самолет миг-29
Уничтожен самолет миг-29 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины, также были уничтожены почти 40 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины», — сообщили в МО во время брифинга. Также ВС РФ уничтожили 39 беспилотников, американскую ракету ATACMS, семь управляемых французских бомб Hammer и снаряд HIMARS.

Кроме этого, авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Удары нанесены в 118 районах зоны СВО. 

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Российские ПВО сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины, также были уничтожены почти 40 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины», — сообщили в МО во время брифинга. Также ВС РФ уничтожили 39 беспилотников, американскую ракету ATACMS, семь управляемых французских бомб Hammer и снаряд HIMARS. Кроме этого, авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Удары нанесены в 118 районах зоны СВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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