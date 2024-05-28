Российские ПВО сбили украинский самолет Миг-29

Уничтожен самолет миг-29
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские ПВО сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины, также были уничтожены почти 40 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины», — сообщили в МО во время брифинга. Также ВС РФ уничтожили 39 беспилотников, американскую ракету ATACMS, семь управляемых французских бомб Hammer и снаряд HIMARS.
Кроме этого, авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Удары нанесены в 118 районах зоны СВО.
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