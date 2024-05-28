Испания признала Палестину как государство

Испания официально признала Палестину в качестве государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом объявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
«Испания признает палестинское государство», — передает слова Альбареса издание El Pais. Он добавил, что такое решение является единственно верным для разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Испания признает палестинское государство, включающее сектор Газа и Западный берег реки Иордан, которое находится под управлением Палестинской национальной администрации.
Генеральная Ассамблея ООН 13 мая приняла резолюцию, признав право Палестины на полноценное членство в ООН. 143 страны поддержали резолюцию, 9 проголосовали против, 25 воздержались. Норвегия и Ирландия заявили о признании независимости Палестины.
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