Испания признала Палестину как государство

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Власти Испании официально признали палестинское государство
Власти Испании официально признали палестинское государство Фото:

Испания официально признала Палестину в качестве государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом объявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

«Испания признает палестинское государство», — передает слова Альбареса издание El Pais. Он добавил, что такое решение является единственно верным для разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Испания признает палестинское государство, включающее сектор Газа и Западный берег реки Иордан, которое находится под управлением Палестинской национальной администрации.

Генеральная Ассамблея ООН 13 мая приняла резолюцию, признав право Палестины на полноценное членство в ООН. 143 страны поддержали резолюцию, 9 проголосовали против, 25 воздержались. Норвегия и Ирландия заявили о признании независимости Палестины.

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Испания официально признала Палестину в качестве государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом объявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. «Испания признает палестинское государство», — передает слова Альбареса издание El Pais. Он добавил, что такое решение является единственно верным для разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Испания признает палестинское государство, включающее сектор Газа и Западный берег реки Иордан, которое находится под управлением Палестинской национальной администрации. Генеральная Ассамблея ООН 13 мая приняла резолюцию, признав право Палестины на полноценное членство в ООН. 143 страны поддержали резолюцию, 9 проголосовали против, 25 воздержались. Норвегия и Ирландия заявили о признании независимости Палестины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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