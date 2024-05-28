В Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарегистрировать авто или заменить водительские права временно не получится
Зарегистрировать авто или заменить водительские права временно не получится Фото:

В Челябинской области временно остановили регистрацию автомобилей и замену водительских прав. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, это связано со сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

По времени устранения неисправностей пока информации нет. Ранее на решение подобных проблем у специалистов уходили сутки.

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В Челябинской области временно остановили регистрацию автомобилей и замену водительских прав. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, это связано со сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. По времени устранения неисправностей пока информации нет. Ранее на решение подобных проблем у специалистов уходили сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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