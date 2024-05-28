В Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей

В Челябинской области временно остановили регистрацию автомобилей и замену водительских прав. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, это связано со сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
По времени устранения неисправностей пока информации нет. Ранее на решение подобных проблем у специалистов уходили сутки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!