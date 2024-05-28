В Челябинске обрушили недостроенную высотку в центре города. Видео

28 мая 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский застройщик пытался демонтировать с марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска опубликовали видео, где показано, как рухнул объект незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский было демонтировано, сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии. «Объект незавершенного строительства на пересечении улицы Братьев Кашириных и Каслинской демонтирован. Это был недострой, бывшее здание ЖК Княжеский», — сообщили в пресс-службе. Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский застройщик пытался демонтировать с марта, это был шестой раз. А 28 мая в центре Челябинска перекрыли дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Был запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы проводились ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска опубликовали видео, где показано, как рухнул объект незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский было демонтировано, сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии. «Объект незавершенного строительства на пересечении улицы Братьев Кашириных и Каслинской демонтирован. Это был недострой, бывшее здание ЖК Княжеский», — сообщили в пресс-службе. Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский застройщик пытался демонтировать с марта, это был шестой раз. А 28 мая в центре Челябинска перекрыли дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Был запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы проводились ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп».