Власти Челябинска опубликовали видео, где показано, как рухнул объект незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский было демонтировано, сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии.
«Объект незавершенного строительства на пересечении улицы Братьев Кашириных и Каслинской демонтирован. Это был недострой, бывшее здание ЖК Княжеский», — сообщили в пресс-службе.
Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский застройщик пытался демонтировать с марта, это был шестой раз. А 28 мая в центре Челябинска перекрыли дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Был запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы проводились ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп».
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