В Челябинске обрушили недостроенную высотку в центре города. Видео

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Рабочая поездка Текслера по недостроенным домам. Челябинск, недвижимость, недострой, жилье
Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский застройщик пытался демонтировать с марта Фото:

Власти Челябинска опубликовали видео, где показано, как рухнул объект незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский было демонтировано, сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии.

«Объект незавершенного строительства на пересечении улицы Братьев Кашириных и Каслинской демонтирован. Это был недострой, бывшее здание ЖК Княжеский», — сообщили в пресс-службе.

Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский застройщик пытался демонтировать с марта, это был шестой раз. А 28 мая в центре Челябинска перекрыли дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Был запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы проводились ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп».

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Власти Челябинска опубликовали видео, где показано, как рухнул объект незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский было демонтировано, сообщили 28 мая в пресс-службе мэрии. «Объект незавершенного строительства на пересечении улицы Братьев Кашириных и Каслинской демонтирован. Это был недострой, бывшее здание ЖК Княжеский», — сообщили в пресс-службе. Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский застройщик пытался демонтировать с марта, это был шестой раз. А 28 мая в центре Челябинска перекрыли дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Был запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы проводились ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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