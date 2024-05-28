Зеленский: Бельгия передаст 1,7 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

Зеленский заявил, что Бельгия даст Киеву 1,7 млрд евро
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина и Бельгия договорились, что Киев получит 1,7 млрд евро из доходов от замороженных российских активов в этом году. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина получит 1 миллиард 700 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов", — написал Зеленский в Telegram. По его словам, решение принято после встречи с премьер-министром Бельгии Александром де Кро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.