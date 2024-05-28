Зеленский: Бельгия передаст 1,7 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

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Зеленский заявил, что Бельгия даст Киеву 1,7 млрд евро
Зеленский заявил, что Бельгия даст Киеву 1,7 млрд евро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина и Бельгия договорились, что Киев получит 1,7 млрд евро из доходов от замороженных российских активов в этом году. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина получит 1 миллиард 700 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов", — написал Зеленский в Telegram. По его словам, решение принято после встречи с премьер-министром Бельгии Александром де Кро.

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Украина и Бельгия договорились, что Киев получит 1,7 млрд евро из доходов от замороженных российских активов в этом году. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.  "Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина получит 1 миллиард 700 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов", — написал Зеленский в Telegram. По его словам, решение принято после встречи с премьер-министром Бельгии Александром де Кро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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