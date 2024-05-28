Бельгия пообещала Украине 1,7 млрд евро от замороженных активов РФ

Украина договорилась с Бельгией о том, что Киев получит из доходов от замороженных российских активов 1,7 млрд евро в этом году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с бельгийским премьер-министром Александром Де Кроо.
«Мы обсудили, что в этом году Украина получит 1 миллиард 700 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов», — сообщил глава Украины в Telegram. Он также заявил о начале новой страницы в отношениях между двумя странами, подчеркнув её значение для стабильности и безопасности в Европе. По мнению Зеленского, Россия пытается расширить и продлить СВО, поэтому именно сейчас предпринять как можно больше конкретных шагов, приближающих мир.
Глава Украины заключил с Бельгией соглашение по безопасности на 10 лет. Оно впервые фиксирует использование доходов от активов России. Документ также предусматривает выделение Киеву военной помощи на 977 млн евро в этом году, а также поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.
Ранее соглашение о гарантиях безопасности Зеленский подписал с Испанией, которая стала десятой страной, заключившей с Украиной договоренность подобного рода. Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, в этом году Киеву предоставят оружие на сумму одного миллиарда евро.
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