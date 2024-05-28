Застройщик пытается задобрить протестующих екатеринбуржцев: первое заявление

28 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

По словам жителей, они не знали о планах девелопера построить на участке именно высотку (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Компания «Астон. История» в Екатеринбурге пообещала жителям многоквартирных домов по улице Советская, 19/1 и 19/2 провести масштабный ремонт в подвалах и подъездах. Застройщик поделился с URA.RU планами по предстоящему благоустройству территории. «Для домов на ул. Советской 19/1 и 19/2 „Астон. История“ заменит козырьки у двух подъездов и восстановит крыльцо у шести подъездов. Обустроит асфальтовые тротуары вдоль входов во все четыре подъезда», — рассказали в компании. Также «Астон. История» обещает заменить окна в подвале дома и шести подъездах, заменить тамбурные двери. Работы планируют выполнить до 29 августа 2024 года. Однако согласились на такие условия жильцы не всех домов. «Договоренность есть только с домом 19/2, им обещали сделать какие-то ремонтные работы. К нашему требованию это не относится, соглашение наш дом не заключал», — поделилась жительница дома по улице Советская 19Б. Это первое заявление компании по данной ситуации, которое удалось получить. Напомним, что ранее компания обещала построить на участке пересечения улиц Советская и Уральская спорткомплекс. Однако теперь там возводят 32-этажный дом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Астон. История» в Екатеринбурге пообещала жителям многоквартирных домов по улице Советская, 19/1 и 19/2 провести масштабный ремонт в подвалах и подъездах. Застройщик поделился с URA.RU планами по предстоящему благоустройству территории. «Для домов на ул. Советской 19/1 и 19/2 „Астон. История“ заменит козырьки у двух подъездов и восстановит крыльцо у шести подъездов. Обустроит асфальтовые тротуары вдоль входов во все четыре подъезда», — рассказали в компании. Также «Астон. История» обещает заменить окна в подвале дома и шести подъездах, заменить тамбурные двери. Работы планируют выполнить до 29 августа 2024 года. Однако согласились на такие условия жильцы не всех домов. «Договоренность есть только с домом 19/2, им обещали сделать какие-то ремонтные работы. К нашему требованию это не относится, соглашение наш дом не заключал», — поделилась жительница дома по улице Советская 19Б. Это первое заявление компании по данной ситуации, которое удалось получить. Напомним, что ранее компания обещала построить на участке пересечения улиц Советская и Уральская спорткомплекс. Однако теперь там возводят 32-этажный дом.