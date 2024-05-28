Застройщик пытается задобрить протестующих екатеринбуржцев: первое заявление

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Стройка. Нижневартовск , кран, высотка, многоэтажный дом, строительство дома, строящееся здание, дом
По словам жителей, они не знали о планах девелопера построить на участке именно высотку (архивное фото) Фото:

Компания «Астон. История» в Екатеринбурге пообещала жителям многоквартирных домов по улице Советская, 19/1 и 19/2 провести масштабный ремонт в подвалах и подъездах. Застройщик поделился с URA.RU планами по предстоящему благоустройству территории.

«Для домов на ул. Советской 19/1 и 19/2 „Астон. История“ заменит козырьки у двух подъездов и восстановит крыльцо у шести подъездов. Обустроит асфальтовые тротуары вдоль входов во все четыре подъезда», — рассказали в компании. Также «Астон. История» обещает заменить окна в подвале дома и шести подъездах, заменить тамбурные двери. Работы планируют выполнить до 29 августа 2024 года.

Однако согласились на такие условия жильцы не всех домов. «Договоренность есть только с домом 19/2, им обещали сделать какие-то ремонтные работы. К нашему требованию это не относится, соглашение наш дом не заключал», — поделилась жительница дома по улице Советская 19Б.

Это первое заявление компании по данной ситуации, которое удалось получить. Напомним, что ранее компания обещала построить на участке пересечения улиц Советская и Уральская спорткомплекс. Однако теперь там возводят 32-этажный дом.

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Компания «Астон. История» в Екатеринбурге пообещала жителям многоквартирных домов по улице Советская, 19/1 и 19/2 провести масштабный ремонт в подвалах и подъездах. Застройщик поделился с URA.RU планами по предстоящему благоустройству территории. «Для домов на ул. Советской 19/1 и 19/2 „Астон. История“ заменит козырьки у двух подъездов и восстановит крыльцо у шести подъездов. Обустроит асфальтовые тротуары вдоль входов во все четыре подъезда», — рассказали в компании. Также «Астон. История» обещает заменить окна в подвале дома и шести подъездах, заменить тамбурные двери. Работы планируют выполнить до 29 августа 2024 года. Однако согласились на такие условия жильцы не всех домов. «Договоренность есть только с домом 19/2, им обещали сделать какие-то ремонтные работы. К нашему требованию это не относится, соглашение наш дом не заключал», — поделилась жительница дома по улице Советская 19Б. Это первое заявление компании по данной ситуации, которое удалось получить. Напомним, что ранее компания обещала построить на участке пересечения улиц Советская и Уральская спорткомплекс. Однако теперь там возводят 32-этажный дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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