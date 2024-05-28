На встрече с Мурашко по судьбе Миши Бахтина со СМА разгорелся скандал

В ходе ВКС-совещания, которое организовал министр здравоохранения России Михаила Мурашко, произошел скандал, связанный с лечением трехлетнего Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). Свердловские специалисты убеждены, что оснований для смены терапии и назначения препарата «Рисдиплам» нет, что вызвало резкую реакцию со стороны родителей ребенка. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Специалисты свердловского минздрава настаивают на том, что открытых данных о смене терапии нет. Врачи говорят, что результат может быть не предсказуем в случае смены терапии, и рисковать здоровьем и жизнью ребенка они не могут. Родители Миши, в свою очередь, настаивают на продолжении лечения „Рисдипламом“, указывая на положительную динамику в развитии сына. Обстановка накалена до предела», — сообщил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась к юристу, представляющему интересы семьи Юлии Липинской. Она пока отказалась давать комментарии.
Миша Бахтин стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали в младенчестве. Отец мальчика, Дмитрий Бахтин, пытается привлечь общественное внимание к проблеме, регулярно участвуя в пикетах. Он стремится добиться предоставления лекарственного препарата «Рисдиплам» для своего сына. История борьбы семьи Бахтиных с министерством здравоохранения — в отдельном сюжете URA.RU.
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