27 мая 2024

МЧС ЯНАО сообщило о паводковой обстановке в округе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в ЯНАО проходит согласно прогнозам
Паводок в ЯНАО проходит согласно прогнозам Фото:

На территории ЯНАО на 28 мая подтоплений территорий не происходит. Об этом сообщили URA.RU источники в окружном ГУ МЧС.

«На Ямале подтопления территорий не наблюдается. На территории округа наиболее подвержены паводкам Тарко-Сале, Овгорт, Антипаюта и Уренгой. В этом году уровень воды там не должен превысить критической отметки», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.

На территориях, подверженных подтоплениям, были проведены противопаводковые мероприятия. В случае подъема воды жители подтопляемых территорий будут эвакуированы в специально оборудованные убежища. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории ЯНАО на 28 мая подтоплений территорий не происходит. Об этом сообщили URA.RU источники в окружном ГУ МЧС. «На Ямале подтопления территорий не наблюдается. На территории округа наиболее подвержены паводкам Тарко-Сале, Овгорт, Антипаюта и Уренгой. В этом году уровень воды там не должен превысить критической отметки», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. На территориях, подверженных подтоплениям, были проведены противопаводковые мероприятия. В случае подъема воды жители подтопляемых территорий будут эвакуированы в специально оборудованные убежища. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...