МЧС ЯНАО сообщило о паводковой обстановке в округе

Паводок в ЯНАО проходит согласно прогнозам
На территории ЯНАО на 28 мая подтоплений территорий не происходит. Об этом сообщили URA.RU источники в окружном ГУ МЧС.
«На Ямале подтопления территорий не наблюдается. На территории округа наиболее подвержены паводкам Тарко-Сале, Овгорт, Антипаюта и Уренгой. В этом году уровень воды там не должен превысить критической отметки», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.
На территориях, подверженных подтоплениям, были проведены противопаводковые мероприятия. В случае подъема воды жители подтопляемых территорий будут эвакуированы в специально оборудованные убежища.
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