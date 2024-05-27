Жителей Салехарда позвали на генеральную уборку

Субботник пройдет 30 и 31 мая (архивное фото)
Власти Салехарда пригласили жителей города на двудневную уборку улиц. Об этом рассказали в официальном telegram-канале администрации окружной столицы.
«Большая генеральная уборка в Салехарде 30 и 31 мая. Выходи на улицу и делай любимый город ещё лучше», — говорится в сообщении. Горожан попросили одется потеплее, взять перчатки и немаркую одежду.
Ранее URA.RU сообщало о дорожных службах Салехарда, которые начали усиленную работу по избавлению города от снега и луж. Ежедневно в город выходит работать до 20 единиц техники.
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