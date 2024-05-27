27 мая 2024

Жителей Салехарда позвали на генеральную уборку

Генеральная уборка Салехарда пройдет 30 и 31 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник пройдет 30 и 31 мая (архивное фото)
Субботник пройдет 30 и 31 мая (архивное фото) Фото:

Власти Салехарда пригласили жителей города на двудневную уборку улиц. Об этом рассказали в официальном telegram-канале администрации окружной столицы.

«Большая генеральная уборка в Салехарде 30 и 31 мая. Выходи на улицу и делай любимый город ещё лучше», — говорится в сообщении. Горожан попросили одется потеплее, взять перчатки и немаркую одежду.

Ранее URA.RU сообщало о дорожных службах Салехарда, которые начали усиленную работу по избавлению города от снега и луж. Ежедневно в город выходит работать до 20 единиц техники. 

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Власти Салехарда пригласили жителей города на двудневную уборку улиц. Об этом рассказали в официальном telegram-канале администрации окружной столицы. «Большая генеральная уборка в Салехарде 30 и 31 мая. Выходи на улицу и делай любимый город ещё лучше», — говорится в сообщении. Горожан попросили одется потеплее, взять перчатки и немаркую одежду. Ранее URA.RU сообщало о дорожных службах Салехарда, которые начали усиленную работу по избавлению города от снега и луж. Ежедневно в город выходит работать до 20 единиц техники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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