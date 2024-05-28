Куйвашев отправил мэра в полыхающую свердловскую деревню

Губернатор Евгений Куйвашев, который сейчас находится в командировке в ОАЭ, отправил главу Артинского городского округа Алексея Константинова на место крупного пожара в деревне Березовка. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«По поручению Евгения Куйвашева на место пожара выехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов. При необходимости будет решен вопрос с размещением жителей поврежденных домов, в населенном пункте есть места для организации временных пунктов размещения», — говорится в сообщении.
Огонь охватил по меньшей мере десяток жилых домов. Огнеборцам помогают сотрудники Уральской авиабазы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!