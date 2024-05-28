Куйвашев отправил мэра в полыхающую свердловскую деревню

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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев постоянно указывал мэрам на подготовку к пожароопасному сезону Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев, который сейчас находится в командировке в ОАЭ, отправил главу Артинского городского округа Алексея Константинова на место крупного пожара в деревне Березовка. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«По поручению Евгения Куйвашева на место пожара выехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов. При необходимости будет решен вопрос с размещением жителей поврежденных домов, в населенном пункте есть места для организации временных пунктов размещения», — говорится в сообщении.

Огонь охватил по меньшей мере десяток жилых домов. Огнеборцам помогают сотрудники Уральской авиабазы.

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Губернатор Евгений Куйвашев, который сейчас находится в командировке в ОАЭ, отправил главу Артинского городского округа Алексея Константинова на место крупного пожара в деревне Березовка. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «По поручению Евгения Куйвашева на место пожара выехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов. При необходимости будет решен вопрос с размещением жителей поврежденных домов, в населенном пункте есть места для организации временных пунктов размещения», — говорится в сообщении. Огонь охватил по меньшей мере десяток жилых домов. Огнеборцам помогают сотрудники Уральской авиабазы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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