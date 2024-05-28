Для некоторых семей с детьми введут налоговый кэшбек

29 мая 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Некоторые семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на кэшбек по НДФЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов, смогут рассчитывать на кэшбек по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина, говоря о планируемых изменениях в налоговой системе. «Для семей с двумя и более детьми, имеющими доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, будет сделан кэшбек: в течение года они платят обычные 13%, а после они получают возврат и должны будут платить всего 6%», — заявили в пресс-службе Минфина РФ. Там отметили, что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки. Снижение нагрузки на семьи с детьми реализуют путем частичного возврата уплаченного НДФЛ и введения стандартных вычетов на второго и третьего ребенка. Налоговую выплату смогут получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми, объяснили в пресс-службе финансового ведомства. В 2025 году на нее могут рассчитывать родители с месячным доходом до 53,000 рублей, при условии, что оба работают. Для семей, где работает только один родитель, порог дохода составляет 106,000 рублей. Общий годовой доход семьи не должен превышать 1,3 млн рублей. Министерство финансов внесло соответствующий законопроект, который правительство РФ планирует рассмотреть 30 мая. Изменение НДФЛ коснется двух миллионов россиян, для 97% россиян налог не вырастет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов, смогут рассчитывать на кэшбек по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минфина, говоря о планируемых изменениях в налоговой системе. «Для семей с двумя и более детьми, имеющими доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, будет сделан кэшбек: в течение года они платят обычные 13%, а после они получают возврат и должны будут платить всего 6%», — заявили в пресс-службе Минфина РФ. Там отметили, что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки. Снижение нагрузки на семьи с детьми реализуют путем частичного возврата уплаченного НДФЛ и введения стандартных вычетов на второго и третьего ребенка. Налоговую выплату смогут получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми, объяснили в пресс-службе финансового ведомства. В 2025 году на нее могут рассчитывать родители с месячным доходом до 53,000 рублей, при условии, что оба работают. Для семей, где работает только один родитель, порог дохода составляет 106,000 рублей. Общий годовой доход семьи не должен превышать 1,3 млн рублей. Министерство финансов внесло соответствующий законопроект, который правительство РФ планирует рассмотреть 30 мая. Изменение НДФЛ коснется двух миллионов россиян, для 97% россиян налог не вырастет.