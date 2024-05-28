В Тбилиси протестующие окружили здание парламента Грузии, который преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что данный закон укрепит суверенитет страны.
«Сотни противников закона об иноагентах собрались на акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси», — передает РИА Новости. Тем временем, Еврокомиссия выразила сожаление, что депутаты приняли закон.
За проект поддержало 84 голосов парламента Грузии, против высказались четверо. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал бурную дискуссию в парламенте и обществе. Запад также насторожено отнесся к инициативе. Например, в США пригрозили Тбилиси санкциями, а ЕС предупредил, что в случае принятия проекта Грузию не примут в Евросоюз
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