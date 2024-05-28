Протестующие окружили парламент Грузии после принятия закона об иноагентах. Видео

28 мая 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

В Грузии многие выступают против закона об иноагентах (архивное фото) Фото: Сергей Заикин © URA.RU В Тбилиси протестующие окружили здание парламента Грузии, который преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что данный закон укрепит суверенитет страны. «Сотни противников закона об иноагентах собрались на акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси», — передает РИА Новости. Тем временем, Еврокомиссия выразила сожаление, что депутаты приняли закон. За проект поддержало 84 голосов парламента Грузии, против высказались четверо. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал бурную дискуссию в парламенте и обществе. Запад также насторожено отнесся к инициативе. Например, в США пригрозили Тбилиси санкциями, а ЕС предупредил, что в случае принятия проекта Грузию не примут в Евросоюз Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тбилиси протестующие окружили здание парламента Грузии, который преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что данный закон укрепит суверенитет страны. «Сотни противников закона об иноагентах собрались на акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси», — передает РИА Новости. Тем временем, Еврокомиссия выразила сожаление, что депутаты приняли закон. За проект поддержало 84 голосов парламента Грузии, против высказались четверо. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал бурную дискуссию в парламенте и обществе. Запад также насторожено отнесся к инициативе. Например, в США пригрозили Тбилиси санкциями, а ЕС предупредил, что в случае принятия проекта Грузию не примут в Евросоюз