Протестующие окружили парламент Грузии после принятия закона об иноагентах. Видео

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, протестующие, грузинские флаги
В Грузии многие выступают против закона об иноагентах (архивное фото) Фото:

В Тбилиси протестующие окружили здание парламента Грузии, который преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что данный закон укрепит суверенитет страны.

«Сотни противников закона об иноагентах собрались на акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси», — передает РИА Новости. Тем временем, Еврокомиссия выразила сожаление, что депутаты приняли закон.

За проект поддержало 84 голосов парламента Грузии, против высказались четверо. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал бурную дискуссию в парламенте и обществе. Запад также насторожено отнесся к инициативе. Например, в США пригрозили Тбилиси санкциями, а ЕС предупредил, что в случае принятия проекта Грузию не примут в Евросоюз

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В Тбилиси протестующие окружили здание парламента Грузии, который преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что данный закон укрепит суверенитет страны. «Сотни противников закона об иноагентах собрались на акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси», — передает РИА Новости. Тем временем, Еврокомиссия выразила сожаление, что депутаты приняли закон. За проект поддержало 84 голосов парламента Грузии, против высказались четверо. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызвал бурную дискуссию в парламенте и обществе. Запад также насторожено отнесся к инициативе. Например, в США пригрозили Тбилиси санкциями, а ЕС предупредил, что в случае принятия проекта Грузию не примут в Евросоюз
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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