Двести тысяч рублей могут перестать быть высоким доходом к 2030 году

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Эксперт опасается, что высокая сумма дохода в 200 тысяч рублей станет «обычной» через несколько лет Фото:
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Предложенный Минфином РФ 15-процентный налог на доход свыше 200 тысяч рублей с учетом фактора инфляции может потерять актуальность к 2030 году, когда, вероятно, перестанут считаться высоким доходом. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Он обратил внимание на тот факт, что Минфин при подготовке изменений в налоговое законодательство опирался на официальную статистику за предыдущие годы. «Мы часто слышим, что зарплата в 100 тысяч рублей считается достойной, и возникает вопрос, действительно ли 200 тысяч рублей можно считать высоким доходом.

В текущих экономических условиях Минфин считает, что это значительная сумма, но с учетом инфляции и номинального роста зарплат, к 2030 году такой доход может уже не казаться таким уж большим», — сказал эксперт.
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По мнению Саськова, после ожидаемого вступления в силу налоговых поправок с 1 января 2025 года гражданам с доходом свыше 200 тысяч рублей необходимо уделять больше внимания своим финансовым поступлениям. «Многоканальность доходов, характерная для творческих профессий, может привести к накоплению значительной суммы, которая неожиданно превысит установленные пороги. Чтобы избежать сюрпризов, рекомендуется регулярно отслеживать свои доходы и вносить предварительные платежи через единый налоговый счет, что позволит избежать большого разового платежа в конце года», — советует эксперт по налоговому законодательству.

Ранее URA.RU сообщало, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет 3% трудоспособного населения. Порог месячного дохода составляет 200 тысяч рублей, что в три раза превышает среднюю зарплату. Повышенный налог будет предложено применять к суммам свыше 200 тысяч рублей. Так, человек заработавший 250 тысяч рублей в месяц, заплатит дополнительно одну тысячу рублей. Работники с доходом ниже 200 тысяч будут облагаться НДФЛ в 13%, сообщили в пресс-службе Минфина.

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Предложенный Минфином РФ 15-процентный налог на доход свыше 200 тысяч рублей с учетом фактора инфляции может потерять актуальность к 2030 году, когда, вероятно, перестанут считаться высоким доходом. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Он обратил внимание на тот факт, что Минфин при подготовке изменений в налоговое законодательство опирался на официальную статистику за предыдущие годы. «Мы часто слышим, что зарплата в 100 тысяч рублей считается достойной, и возникает вопрос, действительно ли 200 тысяч рублей можно считать высоким доходом. По мнению Саськова, после ожидаемого вступления в силу налоговых поправок с 1 января 2025 года гражданам с доходом свыше 200 тысяч рублей необходимо уделять больше внимания своим финансовым поступлениям. «Многоканальность доходов, характерная для творческих профессий, может привести к накоплению значительной суммы, которая неожиданно превысит установленные пороги. Чтобы избежать сюрпризов, рекомендуется регулярно отслеживать свои доходы и вносить предварительные платежи через единый налоговый счет, что позволит избежать большого разового платежа в конце года», — советует эксперт по налоговому законодательству. Ранее URA.RU сообщало, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет 3% трудоспособного населения. Порог месячного дохода составляет 200 тысяч рублей, что в три раза превышает среднюю зарплату. Повышенный налог будет предложено применять к суммам свыше 200 тысяч рублей. Так, человек заработавший 250 тысяч рублей в месяц, заплатит дополнительно одну тысячу рублей. Работники с доходом ниже 200 тысяч будут облагаться НДФЛ в 13%, сообщили в пресс-службе Минфина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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