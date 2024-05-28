28 мая 2024

Кто в России будет платить повышенный налог на доходы физлиц

Минфин: повышение НДФЛ не коснется 97% россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Минфин суммировал предложения по корректировке налогового законодательства Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

В налоговую систему России вносятся изменения, которые затронут около 2 млн граждан, в то время как для 97% населения налог на доход физических лиц (НДФЛ) останется неизменным. Об этом URA.RU 28 мая рассказали в пресс-службе Минфина РФ.

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«В соответствии с новой прогрессивной шкалой, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13% для доходов до 200 тысяч рублей в месяц. Для граждан с доходом от 2,4 до 5 млн рублей в год ставка возрастет до 15%, для доходов от 5 до 20 млн — до 18%, от 20 до 50 млн — до 20%, а для доходов свыше 50 млн рублей ставка составит 22%», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства.

Ранее Государственная Дума рассматривала вариант введения дифференцированного НДФЛ с порога в две средние зарплаты по стране, что составляет 150 тысяч рублей. Однако правительство и Министерство финансов приняли решение установить этот порог на уровне 200 тысяч рублей, что позволит большему числу россиян сохранить нынешнюю ставку налога. Соответствующий законопроект внесен Минфином в правительство во вторник, 28 мая, и будет рассмотрен на заседании в четверг, 30 мая.

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В налоговую систему России вносятся изменения, которые затронут около 2 млн граждан, в то время как для 97% населения налог на доход физических лиц (НДФЛ) останется неизменным. Об этом URA.RU 28 мая рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «В соответствии с новой прогрессивной шкалой, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13% для доходов до 200 тысяч рублей в месяц. Для граждан с доходом от 2,4 до 5 млн рублей в год ставка возрастет до 15%, для доходов от 5 до 20 млн — до 18%, от 20 до 50 млн — до 20%, а для доходов свыше 50 млн рублей ставка составит 22%», — сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Ранее Государственная Дума рассматривала вариант введения дифференцированного НДФЛ с порога в две средние зарплаты по стране, что составляет 150 тысяч рублей. Однако правительство и Министерство финансов приняли решение установить этот порог на уровне 200 тысяч рублей, что позволит большему числу россиян сохранить нынешнюю ставку налога. Соответствующий законопроект внесен Минфином в правительство во вторник, 28 мая, и будет рассмотрен на заседании в четверг, 30 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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