Летящий из Красноярска в Екатеринбург пассажир устроил дебош на борту

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, посадка самолета, самолет
На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве Фото:

Неадекватного пассажира авиарейса из Красноярска, ругающегося матом, сняли с борта сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга. Нетрезвого нарушителя общественного порядка доставили в аэропорт Кольцово.

«Неадекватный пассажир рейса „Красноярск — Екатеринбург“ устроил дебош на борту самолета. По рассказам очевидцев, вызывающее поведение мужчина в красном демонстрировал весь полет», — сообщает красноярский telegram-канал «Борус».

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что мужчина выкрикивает нецензурные выражения и провоцирует других пассажиров. Не допустить конфликт пытался бортпроводник. По прилете в Екатеринбург дебошира задержали сотрудники транспортной полиции.

Ранее в Новом Уренгое задержали пьяных вахтовиков из Татарстана и Башкортостана. Находясь в состоянии алкогольного опьянения они всячески донимали пассажиров и не реагировали на замечания работников аэропорта.

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Неадекватного пассажира авиарейса из Красноярска, ругающегося матом, сняли с борта сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга. Нетрезвого нарушителя общественного порядка доставили в аэропорт Кольцово. «Неадекватный пассажир рейса „Красноярск — Екатеринбург“ устроил дебош на борту самолета. По рассказам очевидцев, вызывающее поведение мужчина в красном демонстрировал весь полет», — сообщает красноярский telegram-канал «Борус». На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что мужчина выкрикивает нецензурные выражения и провоцирует других пассажиров. Не допустить конфликт пытался бортпроводник. По прилете в Екатеринбург дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. Ранее в Новом Уренгое задержали пьяных вахтовиков из Татарстана и Башкортостана. Находясь в состоянии алкогольного опьянения они всячески донимали пассажиров и не реагировали на замечания работников аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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