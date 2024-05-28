Мэр из ХМАО предложил уволенному директору школы остаться на посту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр извинился перед педагогами и родителями за несвоевременное увольнение директора
Мэр извинился перед педагогами и родителями за несвоевременное увольнение директора Фото:

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов провел встречу с педагогами школы №5, где ранее из-за финансовых проблем была уволена директор Людмила Балуева. После беседы с неравнодушными коллегами руководителя школы, ей было предложено остаться на посту, но с определенными условиями.

«Югорчане, сегодня состоялась встреча с педагогическим составом 5-й школы. Людмила Николаевна Балуева также имела возможность высказать свои аргументы. Мы не могли не учесть мнение коллектива и родителей, поэтому сегодня предложили Людмиле Николаевне продолжить руководство школой при условии принятия конкретных и незамедлительных мер по выходу из сложной финансовой ситуации в учреждении», — сообщил Харлов в своем telegram-канале.

Он добавил, что в случае, если Людмила Балуева примет предложение и условия — будет создана рабочая группа из числа команды школы, управления образования и других квалифицированных специалистов для разработки детальной дорожной карты. Харлов отметил, что готов лично принять участие в работе группы, а уже в ближайшее время начнется выработка и реализации мер по устранению накопившихся в учреждении проблем.

В ходе встречи мэр Югорска также принес извинения горожанам и педагогам школы за несвоевременное увольнение директора. Перед экзаменами в конце учебного года этого делать не стоило, добавил Харлов.

Скандал с увольнением директора одной из самых крупных школ Югорска разгорелся в сети. Мэр города опубликовал в своих соцсетях пост, где попытался оправдаться перед жителями, несогласными с увольнением Балуевой. Позднее на портале Change.org была создана петиция с требованием пересмотреть решение об увольнении руководителя школы. После волны негатива в адрес властей города, Харлов предложил провести встречу с учителями и родителями школы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов провел встречу с педагогами школы №5, где ранее из-за финансовых проблем была уволена директор Людмила Балуева. После беседы с неравнодушными коллегами руководителя школы, ей было предложено остаться на посту, но с определенными условиями. «Югорчане, сегодня состоялась встреча с педагогическим составом 5-й школы. Людмила Николаевна Балуева также имела возможность высказать свои аргументы. Мы не могли не учесть мнение коллектива и родителей, поэтому сегодня предложили Людмиле Николаевне продолжить руководство школой при условии принятия конкретных и незамедлительных мер по выходу из сложной финансовой ситуации в учреждении», — сообщил Харлов в своем telegram-канале. Он добавил, что в случае, если Людмила Балуева примет предложение и условия — будет создана рабочая группа из числа команды школы, управления образования и других квалифицированных специалистов для разработки детальной дорожной карты. Харлов отметил, что готов лично принять участие в работе группы, а уже в ближайшее время начнется выработка и реализации мер по устранению накопившихся в учреждении проблем. В ходе встречи мэр Югорска также принес извинения горожанам и педагогам школы за несвоевременное увольнение директора. Перед экзаменами в конце учебного года этого делать не стоило, добавил Харлов. Скандал с увольнением директора одной из самых крупных школ Югорска разгорелся в сети. Мэр города опубликовал в своих соцсетях пост, где попытался оправдаться перед жителями, несогласными с увольнением Балуевой. Позднее на портале Change.org была создана петиция с требованием пересмотреть решение об увольнении руководителя школы. После волны негатива в адрес властей города, Харлов предложил провести встречу с учителями и родителями школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...