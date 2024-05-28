Мэр из ХМАО предложил уволенному директору школы остаться на посту

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов провел встречу с педагогами школы №5, где ранее из-за финансовых проблем была уволена директор Людмила Балуева. После беседы с неравнодушными коллегами руководителя школы, ей было предложено остаться на посту, но с определенными условиями.
«Югорчане, сегодня состоялась встреча с педагогическим составом 5-й школы. Людмила Николаевна Балуева также имела возможность высказать свои аргументы. Мы не могли не учесть мнение коллектива и родителей, поэтому сегодня предложили Людмиле Николаевне продолжить руководство школой при условии принятия конкретных и незамедлительных мер по выходу из сложной финансовой ситуации в учреждении», — сообщил Харлов в своем telegram-канале.
Он добавил, что в случае, если Людмила Балуева примет предложение и условия — будет создана рабочая группа из числа команды школы, управления образования и других квалифицированных специалистов для разработки детальной дорожной карты. Харлов отметил, что готов лично принять участие в работе группы, а уже в ближайшее время начнется выработка и реализации мер по устранению накопившихся в учреждении проблем.
В ходе встречи мэр Югорска также принес извинения горожанам и педагогам школы за несвоевременное увольнение директора. Перед экзаменами в конце учебного года этого делать не стоило, добавил Харлов.
Скандал с увольнением директора одной из самых крупных школ Югорска разгорелся в сети. Мэр города опубликовал в своих соцсетях пост, где попытался оправдаться перед жителями, несогласными с увольнением Балуевой. Позднее на портале Change.org была создана петиция с требованием пересмотреть решение об увольнении руководителя школы. После волны негатива в адрес властей города, Харлов предложил провести встречу с учителями и родителями школы.
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