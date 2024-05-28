Происшествия Пожары Пожар, уничтоживший десяток домов в свердловской деревне, ликвидирован 28 мая 2024 в 23:33 Размер текста - 17 + Властям еще только предстоит оценить ущерб от пожара (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ликвидирован пожар в деревне Березовка в Артинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:57 огнеборцы ликвидированы последствия пожара в деревне Березовка», — сказано в сообщении. Отмечается, что «для окарауливания территории» на месте работают четыре человека и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются. Он вспыхнул днем 28 мая. По предварительной информации, огонь уничтожил по меньшей мере десять домов. Губернатор Евгений Куйвашев отправил на место главу района Алексея Константинова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ликвидирован пожар в деревне Березовка в Артинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:57 огнеборцы ликвидированы последствия пожара в деревне Березовка», — сказано в сообщении. Отмечается, что «для окарауливания территории» на месте работают четыре человека и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются. Он вспыхнул днем 28 мая. По предварительной информации, огонь уничтожил по меньшей мере десять домов. Губернатор Евгений Куйвашев отправил на место главу района Алексея Константинова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям