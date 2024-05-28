Мэр: в горящей Березовке пострадали четыре семьи

В полыхающей деревне Березовка (Свердловская область) пострадали четыре семьи. Власти предоставят им маневренное жилье, рассказал глава Артинского городского округа Алексей Константинов.
«Пострадали четыре семьи (одна супружеская пара и три одинокопроживающие женщины). Всем пострадавшим будет предоставлено маневренное жилье. Сегодня они размещены к родственникам», — написал Константинов в своем telegram-канале.
По его словам, пожарные и сотрудники администрации будут работать на месте ЧП до полной ликвидации возгорания. Сейчас огонь локализован.
В ходе происшествия сгорело 10 частных жилых домов. Возгорание тушат 84 спасателя и 18 единиц спецтехники. На место происшествия Константинов приехал по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
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