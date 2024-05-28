Мэр: в горящей Березовке пострадали четыре семьи

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Пострадавших в пожаре разместили у родственников
Пострадавших в пожаре разместили у родственников Фото:

В полыхающей деревне Березовка (Свердловская область) пострадали четыре семьи. Власти предоставят им маневренное жилье, рассказал глава Артинского городского округа Алексей Константинов.

«Пострадали четыре семьи (одна супружеская пара и три одинокопроживающие женщины). Всем пострадавшим будет предоставлено маневренное жилье. Сегодня они размещены к родственникам», — написал Константинов в своем telegram-канале.

По его словам, пожарные и сотрудники администрации будут работать на месте ЧП до полной ликвидации возгорания. Сейчас огонь локализован.

В ходе происшествия сгорело 10 частных жилых домов. Возгорание тушат 84 спасателя и 18 единиц спецтехники. На место происшествия Константинов приехал по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

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В полыхающей деревне Березовка (Свердловская область) пострадали четыре семьи. Власти предоставят им маневренное жилье, рассказал глава Артинского городского округа Алексей Константинов. «Пострадали четыре семьи (одна супружеская пара и три одинокопроживающие женщины). Всем пострадавшим будет предоставлено маневренное жилье. Сегодня они размещены к родственникам», — написал Константинов в своем telegram-канале. По его словам, пожарные и сотрудники администрации будут работать на месте ЧП до полной ликвидации возгорания. Сейчас огонь локализован. В ходе происшествия сгорело 10 частных жилых домов. Возгорание тушат 84 спасателя и 18 единиц спецтехники. На место происшествия Константинов приехал по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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