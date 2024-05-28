Госдеп сделал заявление об использовании оружия США для ударов по РФ

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер подтвердил непреклонность позиции Вашингтона относительно использования Украиной американского оружия. Соединенные Штаты не поддерживают удары по территории России с применением поставляемого вооружения, отметил спикер.
«Что касается нашей политики <…>, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары [американским оружием] за пределами украинских границ», — заявил Миллер, отвечая на вопросы журналистов. Его слова опубликованы на сайте Госдепа США. При этом Миллер подчеркнул, что США остаются «крепкой опорой для Украины» в ее противостоянии, несмотря на ограничения в использовании американского вооружения.
Российские власти реагируют на подобные заявления с обеспокоенностью, считая их способными спровоцировать прямое военное столкновение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл призывы к ударам по российской территории провокационными и подчеркивал, что Россия имеет план ответных действий на такие сценарии.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер подтвердил непреклонность позиции Вашингтона относительно использования Украиной американского оружия. Соединенные Штаты не поддерживают удары по территории России с применением поставляемого вооружения, отметил спикер. «Что касается нашей политики <…>, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары [американским оружием] за пределами украинских границ», — заявил Миллер, отвечая на вопросы журналистов. Его слова опубликованы на сайте Госдепа США. При этом Миллер подчеркнул, что США остаются «крепкой опорой для Украины» в ее противостоянии, несмотря на ограничения в использовании американского вооружения. Российские власти реагируют на подобные заявления с обеспокоенностью, считая их способными спровоцировать прямое военное столкновение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл призывы к ударам по российской территории провокационными и подчеркивал, что Россия имеет план ответных действий на такие сценарии.