28 мая 2024

Госдеп сделал заявление об использовании оружия США для ударов по РФ

США сохранили запрет для ВСУ бить по России американским оружием
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, град, рсзо,  stock
США не поддерживают удары по РФ американским оружием, заявил Мэттью Миллер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер подтвердил непреклонность позиции Вашингтона относительно использования Украиной американского оружия. Соединенные Штаты не поддерживают удары по территории России с применением поставляемого вооружения, отметил спикер.

«Что касается нашей политики <…>, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары [американским оружием] за пределами украинских границ», — заявил Миллер, отвечая на вопросы журналистов. Его слова опубликованы на сайте Госдепа США. При этом Миллер подчеркнул, что США остаются «крепкой опорой для Украины» в ее противостоянии, несмотря на ограничения в использовании американского вооружения.

Российские власти реагируют на подобные заявления с обеспокоенностью, считая их способными спровоцировать прямое военное столкновение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл призывы к ударам по российской территории провокационными и подчеркивал, что Россия имеет план ответных действий на такие сценарии.

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Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер подтвердил непреклонность позиции Вашингтона относительно использования Украиной американского оружия. Соединенные Штаты не поддерживают удары по территории России с применением поставляемого вооружения, отметил спикер. «Что касается нашей политики <…>, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары [американским оружием] за пределами украинских границ», — заявил Миллер, отвечая на вопросы журналистов. Его слова опубликованы на сайте Госдепа США. При этом Миллер подчеркнул, что США остаются «крепкой опорой для Украины» в ее противостоянии, несмотря на ограничения в использовании американского вооружения. Российские власти реагируют на подобные заявления с обеспокоенностью, считая их способными спровоцировать прямое военное столкновение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл призывы к ударам по российской территории провокационными и подчеркивал, что Россия имеет план ответных действий на такие сценарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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