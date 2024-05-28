В США объявили грузинский закон об иноагентах угрозой евроинтеграции

28 мая 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Принятие закона об иноагентах в Грузии отрицательно скажется на евроинтеграции, заявил Мэттью Миллер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Принятие в Грузии закона, регулирующего деятельность «иностранных агентов», может негативно повлиять на процесс евроинтеграции страны и ее отношений с Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. «США осуждают это. Принимая этот закон, правящая партия „Грузинская мечта“ отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, которые неделями выходили на протесты», — подчеркнул Миллер во время брифинга, транслировавшегося на официальном youtube-канале ведомства. Ранее грузинские депутаты большинством голосов одобрили преодоление вето. Президент страны Саломе Зурабишвили, выступившая против законопроекта и наложившая на него вето, призвала граждан к сбору подписей для проведения референдума по этому вопросу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принятие в Грузии закона, регулирующего деятельность «иностранных агентов», может негативно повлиять на процесс евроинтеграции страны и ее отношений с Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. «США осуждают это. Принимая этот закон, правящая партия „Грузинская мечта“ отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, которые неделями выходили на протесты», — подчеркнул Миллер во время брифинга, транслировавшегося на официальном youtube-канале ведомства. Ранее грузинские депутаты большинством голосов одобрили преодоление вето. Президент страны Саломе Зурабишвили, выступившая против законопроекта и наложившая на него вето, призвала граждан к сбору подписей для проведения референдума по этому вопросу.