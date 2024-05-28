28 мая 2024

В США объявили грузинский закон об иноагентах угрозой евроинтеграции

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, ноутбук, дума, заседание, руки, Принятие закона
Принятие закона об иноагентах в Грузии отрицательно скажется на евроинтеграции, заявил Мэттью Миллер Фото:

Принятие в Грузии закона, регулирующего деятельность «иностранных агентов», может негативно повлиять на процесс евроинтеграции страны и ее отношений с Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«США осуждают это. Принимая этот закон, правящая партия „Грузинская мечта“ отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, которые неделями выходили на протесты», — подчеркнул Миллер во время брифинга, транслировавшегося на официальном youtube-канале ведомства.

Ранее грузинские депутаты большинством голосов одобрили преодоление вето. Президент страны Саломе Зурабишвили, выступившая против законопроекта и наложившая на него вето, призвала граждан к сбору подписей для проведения референдума по этому вопросу.

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Принятие в Грузии закона, регулирующего деятельность «иностранных агентов», может негативно повлиять на процесс евроинтеграции страны и ее отношений с Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. «США осуждают это. Принимая этот закон, правящая партия „Грузинская мечта“ отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, которые неделями выходили на протесты», — подчеркнул Миллер во время брифинга, транслировавшегося на официальном youtube-канале ведомства. Ранее грузинские депутаты большинством голосов одобрили преодоление вето. Президент страны Саломе Зурабишвили, выступившая против законопроекта и наложившая на него вето, призвала граждан к сбору подписей для проведения референдума по этому вопросу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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