Минфин предложил ввести акциз на жидкий никотин и медицинский спирт

29 мая 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Минфин предложил усилить налоговый контроль за рынком табака и спирта (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Министерство финансов России предложило ввести акцизы на жидкий никотин и медицинский спирт, чтобы устранить лазейки для уклонения от уплаты косвенных налогов. Соответствующее предложение Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство. «Для улучшения контроля на табачном рынке предлагается ввести акциз на жидкий никотин, чтобы снизить возможность применения схем уклонения от уплаты налогов. Такой же акциз предполагается ввести на медицинский спирт. Указанная мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя», — следует из документа на сайте Минфина. Ранее Минфин предложил увеличить налоговую нагрузку на сырьевые отрасли экономики страны. Речь идет, в том числе, о добыче железа и о производстве минеральных удобрений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов России предложило ввести акцизы на жидкий никотин и медицинский спирт, чтобы устранить лазейки для уклонения от уплаты косвенных налогов. Соответствующее предложение Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство. «Для улучшения контроля на табачном рынке предлагается ввести акциз на жидкий никотин, чтобы снизить возможность применения схем уклонения от уплаты налогов. Такой же акциз предполагается ввести на медицинский спирт. Указанная мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя», — следует из документа на сайте Минфина. Ранее Минфин предложил увеличить налоговую нагрузку на сырьевые отрасли экономики страны. Речь идет, в том числе, о добыче железа и о производстве минеральных удобрений.