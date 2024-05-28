«Исламский джихад» опубликовал видео с российским заложником

29 мая 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Экстремистская группировка признала факт нахождения заложника в своем лагере (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Палестинская группировка «Исламский джихад» выпустила видео с россиянином Александром Труфановым, захваченным движением ХАМАС с территории Израиля 7 октября 2023 года. Труфанов, обладающий также израильским гражданством, появился в ролике с обращением к израильтянам. «В своем обращении, показанном на видео, Труфанов призывает израильтян, регулярно участвующих в митингах в поддержку семей заложников, проявлять терпение. Он обещает в ближайшее время рассказать о своем опыте нахождения в плену и о судьбе других заложников», — передает РИА Новости со ссылкой на видеообращение. Ранее российское посольство в Израиле заявило, что бывший постпред США при ООН Никки Хейли, распространяет ложь, говоря о том, что Россия якобы имеет отношение к нападению ХАМАС, которое произошло 7 октября. Это высказывание Хейли было бездоказательным, отметили российские дипломаты, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Палестинская группировка «Исламский джихад» выпустила видео с россиянином Александром Труфановым, захваченным движением ХАМАС с территории Израиля 7 октября 2023 года. Труфанов, обладающий также израильским гражданством, появился в ролике с обращением к израильтянам. «В своем обращении, показанном на видео, Труфанов призывает израильтян, регулярно участвующих в митингах в поддержку семей заложников, проявлять терпение. Он обещает в ближайшее время рассказать о своем опыте нахождения в плену и о судьбе других заложников», — передает РИА Новости со ссылкой на видеообращение. Ранее российское посольство в Израиле заявило, что бывший постпред США при ООН Никки Хейли, распространяет ложь, говоря о том, что Россия якобы имеет отношение к нападению ХАМАС, которое произошло 7 октября. Это высказывание Хейли было бездоказательным, отметили российские дипломаты, передает RT.