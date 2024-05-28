«Ведомости»: сразу три бывших члена правительства Мишустина станут депутатами ГД

29 мая 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Виктория Абрамченко, Николай Шульгинов и Олег Матыцин могут стать депутатами Госдумы, пишут «Ведомости» Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-глава минспорта Олег Матыцин вскоре могут стать депутатами Госдумы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. «Чтобы избраться, бывшим членам правительства придется пройти через выборы, причем не по партийным спискам „Единой России“, а по одномандатным округам. Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов — в Хакасии и Ростовской области», — говорится в материале. Эти три представителя первого кабинета Михаила Мишустина не вошли в его обновленный состав. Ранее президент Владимир Путин лично поблагодарил Викторию Абрамченко за работу. Отдельную встречу глава государства провел в Кремле с Олегом Матыциным. Также слова признательности за профессиональную деятельность Путин высказал Николаю Шульгинову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-глава минспорта Олег Матыцин вскоре могут стать депутатами Госдумы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. «Чтобы избраться, бывшим членам правительства придется пройти через выборы, причем не по партийным спискам „Единой России“, а по одномандатным округам. Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов — в Хакасии и Ростовской области», — говорится в материале. Эти три представителя первого кабинета Михаила Мишустина не вошли в его обновленный состав. Ранее президент Владимир Путин лично поблагодарил Викторию Абрамченко за работу. Отдельную встречу глава государства провел в Кремле с Олегом Матыциным. Также слова признательности за профессиональную деятельность Путин высказал Николаю Шульгинову.