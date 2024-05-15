Путин поблагодарил Матыцина за работу в непростые для спорта времена

15 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил экс-главу Минспорта за его работу на посту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Президент РФ Владимир Путин провел встречу с экс-министром спорта РФ Олегом Матыциным в Кремле, на которой поблагодарил его за работу на посту министра в непростое для российского спорта время. Об этом сообщает Кремль. «Олег Васильевич, хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы наоборот развивалось», — заявил Путин Его слова передает telegram-канал Кремля. Новость по теме Госдума утвердила гражданских министров нового правительства: кто в него войдет На встрече также обсуждались идеи и предложения относительно дальнейшей карьеры Матыцина. Глава Минспорта отметил, что в российском спорте был создан прочный фундамент, а Россия была и остается «великой спортивной державой». В свою очередь, Путин добавил, что есть над чем провести работу в сфере развития спорта. На данный момент число тех людей, кто занимается спортом, растет, но оно еще не достигло поставленных целей. Президент РФ отметил, что принято решение наградить бывшего министра спорта государственной наградой за заслуги перед страной. Новый состав правительства РФ был утвержден указом президента, и Матыцин не вошел в новый кабинет министров. Его место на посту главы Минспорта занял Михаил Дегтярев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с экс-министром спорта РФ Олегом Матыциным в Кремле, на которой поблагодарил его за работу на посту министра в непростое для российского спорта время. Об этом сообщает Кремль. «Олег Васильевич, хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы наоборот развивалось», — заявил Путин Его слова передает telegram-канал Кремля. На встрече также обсуждались идеи и предложения относительно дальнейшей карьеры Матыцина. Глава Минспорта отметил, что в российском спорте был создан прочный фундамент, а Россия была и остается «великой спортивной державой». В свою очередь, Путин добавил, что есть над чем провести работу в сфере развития спорта. На данный момент число тех людей, кто занимается спортом, растет, но оно еще не достигло поставленных целей. Президент РФ отметил, что принято решение наградить бывшего министра спорта государственной наградой за заслуги перед страной. Новый состав правительства РФ был утвержден указом президента, и Матыцин не вошел в новый кабинет министров. Его место на посту главы Минспорта занял Михаил Дегтярев.