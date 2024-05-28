Пожар, который уничтожил десять домов в деревне Березовка (Свердловская область), мог начаться из-за брошенной в траву сигареты. Такую версию URA.RU озвучили местные жители.
«Говорят, что кто-то якобы бросил непотушенный бычок возле дома в траву. А ветер сильный был, все разгорелось», — объяснил один из сельчан. Другой добавил: «Версий много, но, думаю, это больше слухи. Как тут точно установишь причину? Возможно, специалисты разберутся».
Пожар в Березовке вспыхнул днем 28 мая. В деревню были брошены пожарные машины со всего Артинского района, огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.
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Пожар, который уничтожил десять домов в деревне Березовка (Свердловская область), мог начаться из-за брошенной в траву сигареты. Такую версию URA.RU озвучили местные жители. «Говорят, что кто-то якобы бросил непотушенный бычок возле дома в траву. А ветер сильный был, все разгорелось», — объяснил один из сельчан. Другой добавил: «Версий много, но, думаю, это больше слухи. Как тут точно установишь причину? Возможно, специалисты разберутся». Пожар в Березовке вспыхнул днем 28 мая. В деревню были брошены пожарные машины со всего Артинского района, огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.