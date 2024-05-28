28 мая 2024

Жители назвали версию жуткого пожара в свердловской деревне. Фото

Жители горевшей деревни Березовка считают, что причиной пожара была сигарета
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в селе Березка
Несколько семей в Березовке остались без крова Фото:

Пожар, который уничтожил десять домов в деревне Березовка (Свердловская область), мог начаться из-за брошенной в траву сигареты. Такую версию URA.RU озвучили местные жители.

«Говорят, что кто-то якобы бросил непотушенный бычок возле дома в траву. А ветер сильный был, все разгорелось», — объяснил один из сельчан. Другой добавил: «Версий много, но, думаю, это больше слухи. Как тут точно установишь причину? Возможно, специалисты разберутся».

Пожар в Березовке вспыхнул днем 28 мая. В деревню были брошены пожарные машины со всего Артинского района, огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.

Пожар в селе Березка
Семьям, лишившимся домов, предоставят маневренное жилье
Фото:
Пожар в селе Березка
Причиной беды могла стать непотушенная сигарета
Фото:

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Пожар, который уничтожил десять домов в деревне Березовка (Свердловская область), мог начаться из-за брошенной в траву сигареты. Такую версию URA.RU озвучили местные жители. «Говорят, что кто-то якобы бросил непотушенный бычок возле дома в траву. А ветер сильный был, все разгорелось», — объяснил один из сельчан. Другой добавил: «Версий много, но, думаю, это больше слухи. Как тут точно установишь причину? Возможно, специалисты разберутся». Пожар в Березовке вспыхнул днем 28 мая. В деревню были брошены пожарные машины со всего Артинского района, огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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