Происшествия Пожары Жители назвали версию жуткого пожара в свердловской деревне. Фото Жители горевшей деревни Березовка считают, что причиной пожара была сигарета 29 мая 2024 в 06:11 Размер текста - 17 + Несколько семей в Березовке остались без крова Фото: Размик Закарян © URA.RU Пожар, который уничтожил десять домов в деревне Березовка (Свердловская область), мог начаться из-за брошенной в траву сигареты. Такую версию URA.RU озвучили местные жители. «Говорят, что кто-то якобы бросил непотушенный бычок возле дома в траву. А ветер сильный был, все разгорелось», — объяснил один из сельчан. Другой добавил: «Версий много, но, думаю, это больше слухи. Как тут точно установишь причину? Возможно, специалисты разберутся». Пожар в Березовке вспыхнул днем 28 мая. В деревню были брошены пожарные машины со всего Артинского района, огонь удалось локализовать. Пострадавших нет. Семьям, лишившимся домов, предоставят маневренное жилье Фото: Размик Закарян © URA.RU Причиной беды могла стать непотушенная сигарета Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пожар, который уничтожил десять домов в деревне Березовка (Свердловская область), мог начаться из-за брошенной в траву сигареты. Такую версию URA.RU озвучили местные жители. «Говорят, что кто-то якобы бросил непотушенный бычок возле дома в траву. А ветер сильный был, все разгорелось», — объяснил один из сельчан. Другой добавил: «Версий много, но, думаю, это больше слухи. Как тут точно установишь причину? Возможно, специалисты разберутся». Пожар в Березовке вспыхнул днем 28 мая. В деревню были брошены пожарные машины со всего Артинского района, огонь удалось локализовать. Пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям