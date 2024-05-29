Владелец AliExpress перестал доставлять заказы в Россию

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AliExpress ввел заперт на оплату российскими банковскими картами
AliExpress ввел заперт на оплату российскими банковскими картами Фото:

Китайская компания Alibaba, являющаяся владельцем виртуальной торговой площадки AliExpress, перестала принимать платежи в рублях. Эксперты предполагают, что это может быть связано с вторичными санкциями. Об этом сообщает «Коммерсант». По их данным, сервис больше не доставляет посылки в Россию. 

«Китайская Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса — компания перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в РФ. Эксперты связали это с угрозой вторичных санкций, из-за которой ранее усложнились финансовые операции для российских фирм в банках КНР», — передают журналисты «Коммерсант», ссылаясь на ряд экспертов, специализирующихся на работе маркетплейсов. Они предполагают, что ограничения можно будет обойти, зарегистрировав банковские карты других стран.

Большинство банковских карт из России не будут приниматься торговой площадкой AliExpress. Причем ограничения также связаны и с политикой отправки товаров.

Еще месяц назад сообщалось, что Евросоюз намерен ввести ряд вторичных санкций против зарубежных компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары России. В том числе и против китайских компаний.

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Китайская компания Alibaba, являющаяся владельцем виртуальной торговой площадки AliExpress, перестала принимать платежи в рублях. Эксперты предполагают, что это может быть связано с вторичными санкциями. Об этом сообщает «Коммерсант». По их данным, сервис больше не доставляет посылки в Россию.  «Китайская Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса — компания перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в РФ. Эксперты связали это с угрозой вторичных санкций, из-за которой ранее усложнились финансовые операции для российских фирм в банках КНР», — передают журналисты «Коммерсант», ссылаясь на ряд экспертов, специализирующихся на работе маркетплейсов. Они предполагают, что ограничения можно будет обойти, зарегистрировав банковские карты других стран. Большинство банковских карт из России не будут приниматься торговой площадкой AliExpress. Причем ограничения также связаны и с политикой отправки товаров. Еще месяц назад сообщалось, что Евросоюз намерен ввести ряд вторичных санкций против зарубежных компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары России. В том числе и против китайских компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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