ЕСПЧ начал расследовать дело о пытках российского военного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, документы, заседание, награждение, папка в руках
Документы для расследования необходимо представить до конца июня (архивное фото) Фото:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взял в работу дело о пытках российского военного Дениса Резникова со стороны ВСУ. О том, что по этому вопросу удалось получить ответ от ЕСПЧ рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

«Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере», — рассказала Вихорева. Ее сообщение передает РИА Новости. Он отметила, что для расследования в ЕСПЧ необходимо предоставить документы до конца июня.

Резников работал в Донецке, а в 2022 году ушел на фронт в качестве добровольца. Спустя полтора года он попал в плен ВСУ, где над ним издевались, шантажируя его дочь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взял в работу дело о пытках российского военного Дениса Резникова со стороны ВСУ. О том, что по этому вопросу удалось получить ответ от ЕСПЧ рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева. «Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере», — рассказала Вихорева. Ее сообщение передает РИА Новости. Он отметила, что для расследования в ЕСПЧ необходимо предоставить документы до конца июня. Резников работал в Донецке, а в 2022 году ушел на фронт в качестве добровольца. Спустя полтора года он попал в плен ВСУ, где над ним издевались, шантажируя его дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...