ЕСПЧ начал расследовать дело о пытках российского военного

29 мая 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

Документы для расследования необходимо представить до конца июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взял в работу дело о пытках российского военного Дениса Резникова со стороны ВСУ. О том, что по этому вопросу удалось получить ответ от ЕСПЧ рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева. «Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере», — рассказала Вихорева. Ее сообщение передает РИА Новости. Он отметила, что для расследования в ЕСПЧ необходимо предоставить документы до конца июня. Резников работал в Донецке, а в 2022 году ушел на фронт в качестве добровольца. Спустя полтора года он попал в плен ВСУ, где над ним издевались, шантажируя его дочь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взял в работу дело о пытках российского военного Дениса Резникова со стороны ВСУ. О том, что по этому вопросу удалось получить ответ от ЕСПЧ рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева. «Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере», — рассказала Вихорева. Ее сообщение передает РИА Новости. Он отметила, что для расследования в ЕСПЧ необходимо предоставить документы до конца июня. Резников работал в Донецке, а в 2022 году ушел на фронт в качестве добровольца. Спустя полтора года он попал в плен ВСУ, где над ним издевались, шантажируя его дочь.