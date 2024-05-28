28 мая 2024

В Челябинске возникли проблемы с регистрацией автомобилей и заменой прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Подразделения МРЭО госавтоинспекции приостановили работу
Подразделения МРЭО госавтоинспекции приостановили работу Фото:

В Челябинске возникли перебои с заменой водительских удостоверений и регистрацией автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

«В регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений производится с перебоями. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в пресс-службе, проблема связана с техническим сбоем программного обеспечения. О восстановлении работоспособности подразделений ГИБДД сообщат дополнительно. Накануне, 28 мая, подобный сбор возник в областных структурах ГИБДД.

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В Челябинске возникли перебои с заменой водительских удостоверений и регистрацией автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона. «В регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений производится с перебоями. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как добавили в пресс-службе, проблема связана с техническим сбоем программного обеспечения. О восстановлении работоспособности подразделений ГИБДД сообщат дополнительно. Накануне, 28 мая, подобный сбор возник в областных структурах ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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