В Челябинске возникли проблемы с регистрацией автомобилей и заменой прав

В Челябинске возникли перебои с заменой водительских удостоверений и регистрацией автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.
«В регистрационно-экзаменационном подразделении города Челябинска оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений производится с перебоями. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как добавили в пресс-службе, проблема связана с техническим сбоем программного обеспечения. О восстановлении работоспособности подразделений ГИБДД сообщат дополнительно. Накануне, 28 мая, подобный сбор возник в областных структурах ГИБДД.
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