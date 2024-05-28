28 мая 2024

В ХМАО водитель, из-за которого на «трассе смерти» погиб пассажир, пойдет под суд

В ХМАО будут судить автомобилиста, из-за которого погиб пассажир
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит дело водителя, из-за которого погиб пассажир
Суд рассмотрит дело водителя, из-за которого погиб пассажир Фото:

Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении жителя города Ханты-Мансийска, по вине которого на «трассе смерти» погиб человек. «Трассой смерти» из-за частых аварий называют дорогу из Ханты-Мансийска в Тюмень. Дело нарушителя рассмотрит суд.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Ханты-Мансийска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Согласно материалам дела, обвиняемый, водитель автомобиля «Ауди», нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Это привело к столкновению с другой машиной. Пассажир «Ауди» скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пять человек были травмированы во время автомобильной аварии на дороге, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. На 919 км трассы столкнулись две иномарки.

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Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении жителя города Ханты-Мансийска, по вине которого на «трассе смерти» погиб человек. «Трассой смерти» из-за частых аварий называют дорогу из Ханты-Мансийска в Тюмень. Дело нарушителя рассмотрит суд. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Ханты-Мансийска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Согласно материалам дела, обвиняемый, водитель автомобиля «Ауди», нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения на автодороге «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Это привело к столкновению с другой машиной. Пассажир «Ауди» скончался на месте происшествия от полученных травм. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пять человек были травмированы во время автомобильной аварии на дороге, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. На 919 км трассы столкнулись две иномарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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