На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО в аварии погиб водитель легковушки, пассажир авто попал в больницу. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. Машина столкнулась с грузовиком, следующим из Нефтеюганска.
«На участке федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области утром 29 мая произошло смертельное ДТП. На 181-м километре столкнулись Hyundai и SHACMAN, один из водителей выехал на встречную полосу. Погиб 36-летний житель Вагайского района, водитель "Хендэ"», — рассказали в ведомстве.
Пассажир легкового автомобиля — 44-летний мужчина, доставлен в больницу. По предварительным данным, Hyundai ехал из Тюмени в сторону Тобольска. Грузовик перегоняли из Нефтеюганска в Тюмень.
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