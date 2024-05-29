На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО погиб человек. Фото

На федеральной трассе Р-404 в Тюменской области погиб водитель
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Грузовик и легковушка столкнулись на 181 км трассы (архивное фото)
Грузовик и легковушка столкнулись на 181 км трассы (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО в аварии погиб водитель легковушки, пассажир авто попал в больницу. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. Машина столкнулась с грузовиком, следующим из Нефтеюганска.

«На участке федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области утром 29 мая произошло смертельное ДТП. На 181-м километре столкнулись Hyundai и SHACMAN, один из водителей выехал на встречную полосу. Погиб 36-летний житель Вагайского района, водитель "Хендэ"», — рассказали в ведомстве.

Пассажир легкового автомобиля — 44-летний мужчина, доставлен в больницу. По предварительным данным, Hyundai ехал из Тюмени в сторону Тобольска. Грузовик перегоняли из Нефтеюганска в Тюмень.

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на встречке
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на встречке
Фото:

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На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО в аварии погиб водитель легковушки, пассажир авто попал в больницу. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. Машина столкнулась с грузовиком, следующим из Нефтеюганска. «На участке федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области утром 29 мая произошло смертельное ДТП. На 181-м километре столкнулись Hyundai и SHACMAN, один из водителей выехал на встречную полосу. Погиб 36-летний житель Вагайского района, водитель "Хендэ"», — рассказали в ведомстве. Пассажир легкового автомобиля — 44-летний мужчина, доставлен в больницу. По предварительным данным, Hyundai ехал из Тюмени в сторону Тобольска. Грузовик перегоняли из Нефтеюганска в Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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