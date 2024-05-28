Уходящий мэр Златоуста Пекарский призвал горожан не митинговать за его возвращение

Подавший в отставку глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский обратился к горожанам с просьбой не устраивать публичных акций в поддержку его возвращения в должность. Это сообщение Пекарский опубликовал на своих страницах в соцсетях в ночь на 29 мая.
«Безусловно, очень приятно читать и слышать от вас такие теплые слова. Для меня и моих близких это очень важно и значимо. Однако хочу акцентировать ваше внимание, что мое решение покинуть пост главы было взвешенным. Пересмотру оно не подлежит, поэтому прошу воздержаться от любых публичных акций и флешмобов», — подчеркнул Пекарский.
Обращение связано с тем, что некоторые сторонники уходящего мэра в комментариях под постом об отставке Пекарского начали призывать к организации митингов в поддержку того, чтобы он остался на посту. Пекарский поблагодарил горожан за поддержку и подчеркнул, что это лучший показатель того, что вся та работа, которая была проделана, не была напрасной. Однако призвал не совершать необдуманных поступков.
Пекарский подал в отставку по собственному желанию 27 мая. Она должна быть принята депутатами на заседании, которое состоится 30 мая. Мэром Златоуста Пекарский стал в 2019 году. До завершения пятилетнего срока своих полномочий он не доработал чуть менее пяти месяцев.
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