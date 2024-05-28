28 мая 2024

В Екатеринбурге перекроют центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения продлятся два дня
Ограничения продлятся два дня Фото:

В Екатеринбурге 1 и 2 июня перекроют центральные улицы ради проведения фестиваля барбекю и «Зеленого марафона». Постановления об организации мероприятий подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин.

«Провести фестиваль барбекю на территории Исторического сквера. Ограничить движение транспортных средств по улице Воеводина, от дома № 4 по улице Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина 1 и 2 июня c 08:00 до 20:00», — следует из документа.

«Зеленый марафон» пройдет 1 июня. Тогда закроют движение по проспекту Ленина, от улицы Мира до Гагарина, и по Мира, от Малышева до Первомайской с 00:00 до 16:00. Также с 11:00 до 14:00 ограничения введут по проспекту Ленина, от улицы Гагарина до Восточной, и по Гагарина, от Малышева до Блюхера.

Еще одни ограничения в центре города будут действовать с 8 по 9 июня из-за мотофестиваля «Движение». В общей сложности для горожан будут работать 30 площадок и четыре сцены.

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В Екатеринбурге 1 и 2 июня перекроют центральные улицы ради проведения фестиваля барбекю и «Зеленого марафона». Постановления об организации мероприятий подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин. «Провести фестиваль барбекю на территории Исторического сквера. Ограничить движение транспортных средств по улице Воеводина, от дома № 4 по улице Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина 1 и 2 июня c 08:00 до 20:00», — следует из документа. «Зеленый марафон» пройдет 1 июня. Тогда закроют движение по проспекту Ленина, от улицы Мира до Гагарина, и по Мира, от Малышева до Первомайской с 00:00 до 16:00. Также с 11:00 до 14:00 ограничения введут по проспекту Ленина, от улицы Гагарина до Восточной, и по Гагарина, от Малышева до Блюхера. Еще одни ограничения в центре города будут действовать с 8 по 9 июня из-за мотофестиваля «Движение». В общей сложности для горожан будут работать 30 площадок и четыре сцены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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