Бастрыкин поручил завести дело из-за наезда самокатчиков на екатеринбурженку

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после наезда молодой пары на электросамокате на девушку, которая сломала руку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — следует из сообщения. Также главе ведомства доложат о результатах расследования.
Авария произошла 23 мая. Подростки на самокате сбили двух пешеходов подряд и скрылись с места. У одной из пострадавших диагностировали перелом руки, из-за чего она обратилась с заявлением в полицию.
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