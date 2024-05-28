28 мая 2024

Бастрыкин поручил завести дело из-за наезда самокатчиков на екатеринбурженку

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства
Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после наезда молодой пары на электросамокате на девушку, которая сломала руку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — следует из сообщения. Также главе ведомства доложат о результатах расследования.

Авария произошла 23 мая. Подростки на самокате сбили двух пешеходов подряд и скрылись с места. У одной из пострадавших диагностировали перелом руки, из-за чего она обратилась с заявлением в полицию.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после наезда молодой пары на электросамокате на девушку, которая сломала руку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — следует из сообщения. Также главе ведомства доложат о результатах расследования. Авария произошла 23 мая. Подростки на самокате сбили двух пешеходов подряд и скрылись с места. У одной из пострадавших диагностировали перелом руки, из-за чего она обратилась с заявлением в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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